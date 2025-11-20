Varese News

Gallarate/Malpensa

Casorate abbraccia Danilo Sollazzo, il carabiniere-tiratore che ha conquistato il record del mondo di carabina

In forza al gruppo sportivo dell'Arma, ha conquistato il record di 255 punti nella prova di Coppa del mondo in Cina. Ora il suo paese gli rende omaggio, con una cerimonia in piazza con tanto di banda

danilo dennis sollazzo tiro a segno

Casorate Sempione abbraccia il suo campione: domenica 23 novembre alle 11.15 in piazza Mazzini arriva Danilo Sollazzo, che in Coppa del Mondo in Cina ha conquistato il record mondiale nella carabina da 10 metri.

Il tiratore casoratese – in forza al gruppo sportivo dei Carabinieri – aveva conquistato anche un quinto posto alle Olimpiadi di Parigi ed è oggi uno dei migliori interpreti della disciplina in Italia.

La cerimonia sarà accompagna anche dalla presenza del Corpo musicale La casoratese – la banda del paese – che tributerà gli onori a Sollazzo ma anche ad altri due casoratesi legati invece a una tradizione sportiva tipica della zona, vale a dire l’equitazione: Katherine Ferguson Lucheschi e Angelo Cristofoletti, da sempre presenti a Casorate con la scuderia de La Capinera. I due sono stati insigniti della “Palma di bronzo” al merito tecnico da parte del Coni, in una cerimonia che si è tenuta a Palazzo Estense a Varese.

Roberto Morandi
roberto.morandi@varesenews.it

Fare giornalismo vuol dire raccontare i fatti, avere il coraggio di interpretarli, a volte anche cercare nel passato le radici di ciò che viviamo. È quello che provo a fare a VareseNews.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 20 Novembre 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.