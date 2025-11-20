Casorate abbraccia Danilo Sollazzo, il carabiniere-tiratore che ha conquistato il record del mondo di carabina
In forza al gruppo sportivo dell'Arma, ha conquistato il record di 255 punti nella prova di Coppa del mondo in Cina. Ora il suo paese gli rende omaggio, con una cerimonia in piazza con tanto di banda
Casorate Sempione abbraccia il suo campione: domenica 23 novembre alle 11.15 in piazza Mazzini arriva Danilo Sollazzo, che in Coppa del Mondo in Cina ha conquistato il record mondiale nella carabina da 10 metri.
Il tiratore casoratese – in forza al gruppo sportivo dei Carabinieri – aveva conquistato anche un quinto posto alle Olimpiadi di Parigi ed è oggi uno dei migliori interpreti della disciplina in Italia.
La cerimonia sarà accompagna anche dalla presenza del Corpo musicale La casoratese – la banda del paese – che tributerà gli onori a Sollazzo ma anche ad altri due casoratesi legati invece a una tradizione sportiva tipica della zona, vale a dire l’equitazione: Katherine Ferguson Lucheschi e Angelo Cristofoletti, da sempre presenti a Casorate con la scuderia de La Capinera. I due sono stati insigniti della “Palma di bronzo” al merito tecnico da parte del Coni, in una cerimonia che si è tenuta a Palazzo Estense a Varese.
