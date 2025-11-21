Cast Ong compie 45 anni, dai progetti in Africa a Green School

ASCOLTA QUI IL PODCAST:

In un tempo in cui la sostenibilità rischia di diventare uno slogan, c’è chi da anni la pratica ogni giorno, dentro e fuori dalle scuole. È la storia di Cast–ong – Centro per un Appropriato Sviluppo Tecnologico, realtà nata 45 anni fa dalla cooperazione internazionale e oggi punto di riferimento nel Varesotto grazie al progetto Green School, che forma studenti, insegnanti e famiglie sui temi ambientali con azioni misurabili e risultati concreti.

Nella puntata di giovedì 20 novembre, a Soci All Time, progetto realizzato in collaborazione con Csv Insubria e Radio Materia, a raccontare una nuova associazione della provincia di Varese è Francesca Cecchini.

«Il nostro obiettivo è semplice: rendere la sostenibilità qualcosa che si vede, si tocca e si vive nelle scuole e nelle comunità», spiega Francesca Cecchini, responsabile dei progetti italiani.

Green School coinvolge ogni anno oltre cento istituti della provincia, impegnati in sei ambiti di lavoro: energia, acqua, rifiuti, mobilità, cibo sostenibile e biodiversità. Ogni scuola misura i propri progressi, dalla riduzione dei consumi alla creazione di orti didattici, dalla lotta allo spreco alimentare alle azioni sulle mense. È un percorso che negli anni ha generato una rete ampia e collaborativa, fino alla nascita del Patto Educativo Green School Varesino, sottoscritto da enti, associazioni e anche da VareseNews.

La sostenibilità, però, non si ferma al territorio. Il CAST continua infatti a operare in Tanzania e Kenya, dove affianca comunità locali in progetti su acqua, pesca sostenibile, mangrovieti e tecnologie appropriate. Da questa esperienza è nato anche un programma di turismo responsabile che permette alle persone di visitare il Kenya vivendo da vicino i progetti e conoscendo chi ne beneficia. «Portiamo i viaggiatori a incontrare le comunità, non a guardarle da lontano. È un turismo che arricchisce davvero», sottolinea Cecchini.

Nel 2024 l’associazione ha celebrato 45 anni di attività con il Festival del Futuro Sostenibile, che ha coinvolto scuole, famiglie e organizzazioni del territorio per tre giorni. Un successo che torna anche nel 2025, con un programma ancora più ricco e l’Incontro Nazionale Green School.

Accanto ai progetti, in queste settimane Cast-ong ha lanciato anche una piccola iniziativa solidale: biglietti di auguri sostenibili il cui ricavato servirà a fornire un sostegno concreto per l’educazione ambientale nelle scuole del Varesotto.

Dalla cooperazione internazionale alle classi delle primarie, l’obiettivo resta lo stesso: costruire un futuro più consapevole, partendo dai gesti quotidiani.