Viggiù
Castagnata a Viggiù con l’AVIS: due giorni di sapori e convivialità in piazza
Sabato 8 e domenica 9 novembre torna la tradizionale castagnata in piazza Monumento ai Caduti, tra caldarroste, polenta e solidarietà
Profumo di castagne, piatti della tradizione e voglia di stare insieme. Sabato 8 e domenica 9 novembre 2025 l’AVIS Comunale Viggiù-Saltrio-Clivio ODV organizza la Castagnata 2025 in piazza Monumento ai Caduti, a Viggiù.
Caldarroste, polenta e molto di più
Durante la due giorni sarà possibile gustare: castagne, panini con salamino, vino e birra.
E a mezzogiorno, per chi vuole fermarsi a tavola: polenta con brasato o gorgonzola, polenta e cotechino, lenticchie con cotechino.
Per i piatti caldi del pranzo è gradita la prenotazione, così da garantire un servizio puntuale e accogliente.
Un evento che unisce gusto e solidarietà
La castagnata, diventata ormai un appuntamento fisso dell’autunno a Viggiù, è anche un’occasione per sostenere l’attività dell’AVIS comunale, che nel 2025 celebra il suo 65° anniversario di impegno nella promozione della donazione di sangue.
Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’AVIS:
Via ai Ronchi 5, Viggiù
Tel. 375 826 49 76 (giovedì sera, dalle 21:00 alle 22:30)
viggiu.comunale@avis.it