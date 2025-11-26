Castellanza accende il Natale con mercatini, concerti, teatro e iniziative per famiglie

Concerti, laboratori e letture per bambini, mercatini, babbo run e befane che scendono dal campanile. Il Natale di accende a Castellanza con un ricco calendario natalizio strutturato dall’amministrazione comunale insieme a tante realtà del territorio. Un programma articolato che attraversa le festività con 13 appuntamenti distribuiti su sei settimane, dal 30 novembre 2025 al 10 gennaio 2026. L’iniziativa coinvolge il Teatro di via Dante, la Biblioteca Civica, Palazzo Municipale e diverse location cittadine in una proposta culturale che alterna musica, teatro, tradizione e attività per l’infanzia.

Il conto alla rovescia in attesa del Natale prenderà il via domenica 30 novembre con il tradizionale “Mercatino di Natale” della Pro Loco cittadina in programma dalle 9 alle 19 in corso Matteotti e le vie limitrofe alla chiesa di San Giulio. Alle 17, accompagnata da cioccolata e vin brulè, si terrà l’accensione dell’albero di Natale, appuntamento che inaugura ufficialmente il periodo natalizio nel cuore della città.

Il programma musicale si svilupperà attraverso tre concerti di rilievo: il 13 dicembre il Teatro di via Dante ospiterà “CDvertivamo”, tradizionale concerto di Natale del Corpo Musicale Santa Cecilia, mentre il 1° gennaio 2026 sarà la volta del concerto lirico di Capodanno a cura delle Scuole di Musica Niccolò Paganini. La chiusura musicale è affidata al “Coro Divertimento Vocale” il 10 gennaio, in un evento organizzato da La Mensa del Padrenostro.

La proposta teatrale comprende tre spettacoli: il 20 dicembre il musical per famiglie «Tic Tac 24 giorni a… Natale» della compagnia “All Crazy”, il 30 dicembre lo spettacolo di burattini «Il bambino, il re e l’astronauta» dedicato ai più piccoli mentre il 31 dicembre, darà il benvenuto al nuovo anno lo spettacolo «Prendo in prestito tua moglie» della compagnia “Gianni Rodari” con brindisi di fine 2025.

Per i più piccoli e le loro famiglie, oltre allo spettacolo dei burattini del 30 dicembre, sono in programma due appuntamenti dedicati: il 6 dicembre al Centro Civico di piazza Soldini si terrà il laboratorio scientifico «Un giorno nel giurassico» per bambini dai 6 agli 11 anni, mentre il 23 dicembre, alla Biblioteca Civica, sarà la volta di «Raccontamartedì – Speciale Natale» per la fascia dai 3 ai 6 anni.

Il calendario integra anche eventi di tradizione popolare e sportivi: il 14 dicembre il Parco della Liuc accoglierà il presepe vivente organizzato da Co.Ge.Ma., Oratori e Associazioni, mentre il 21 dicembre si terranno contemporaneamente il mercatino dei presepi della Proloco in viale Lombardia e la “Babbo-run 2025”, corsa ludico-motoria su percorsi di 4,5 e 9 chilometri a cura dell’ASD Freerunners Team nell’area del Parco Alto Milanese. La mattina dell’Epifania, 6 gennaio 2026, la Chiesa San Bernardo sarà teatro della tradizionale discesa dal campanile delle Befane del CAI.

«Il cartellone degli eventi natalizi che presentiamo oggi racconta l’anima della nostra città che vuole essere viva e vissuta – sottolinea Davide Tarlazzi, assessore alla Cultura e all’Istruzione-. Il programma rende evidente il vero e proprio ecosistema culturale, ricco e propositivo, su cui possiamo contare e rappresenta il frutto dell’alleanza tra istituzioni, operatori culturali, associazioni e realtà del territorio». «Con “Accendi il Natale” abbiamo voluto costruire un calendario che parlasse a tutte le generazioni, dai più piccoli agli anziani, offrendo occasioni di incontro e condivisione che vanno oltre il singolo evento», ha sottolineato il sindaco di Castellanza, Cristina Borroni.

Dom 30 novembre 2025

Dalle ore 9: Mercatino di Natale della Proloco

Ore 17: Accensione dell’albero

In collaborazione con Co.Ge.Ma.

Sab 6 dicembre 2025

Centro civico di P.zza Soldini, ore 16.30

#PiùVicina – La biblioteca dove non te l’aspetti:

“Un giorno nel giurassico”

Laboratorio scientifico per bambini (6/11 anni)

Sab 13 dicembre 2025

Teatro di via Dante, ore 21

“COvertiamo”

Concerto di Natale del Corpo Musicale S. Cecilia

Dom 14 dicembre 2025

Parco Liuc, ore 17

Presepe vivente

A cura di Co.Ge.Ma. – Oratori – Associazioni

Sab 20 dicembre 2025

Teatro di via Dante, ore 21

Musical per famiglie “Tic Tac 24 giorni a… Natale”

Compagnia All Crazy – € 10

Dom 21 dicembre 2025

Viale Lombardia, dalle ore 9

Mercatino dei presepi della Proloco (con concorso per bambini )

PAM – Cansinetta, ore 9.45

“Babbo-run 2025”

Corsa ludica motoria (km 4,5–9)

A cura ASD Freerunners Team – € 8

Mar 23 dicembre 2025

Biblioteca civica, ore 16.30

“Raccontamartedì – Speciale Natale”

Letture e piccolo laboratorio teatrale per bambini (3/6 anni)

Mar 30 dicembre 2025

Biblioteca civica, ore 16.30

#PiùVicina – La biblioteca dove non te l’aspetti:

“Il bambino, il re e l’astronauta”

Spettacolo di burattini per bambini e famiglie

Mer 31 dicembre 2025

Teatro di via Dante, ore 21.30

Spettacolo teatrale “Prendo in prestito tua moglie”

Compagnia Gianni Rodari – € 15 con brindisi

Gio 1 gennaio 2026

Teatro di via Dante, ore 16.30

Concerto lirico di Capodanno

A cura delle Scuole di Musica Niccolò Paganini – un modo piacevole ed elegante per vivere insieme il primo giorno dell’anno

Mar 6 gennaio 2026

Chiesa San Bernardo, ore 11

Discesa dal campanile delle Befane del CAI

Sab 10 gennaio 2026

Teatro di via Dante, ore 21

Concerto del Coro Divertimento Vocale – coro con 150 elementi che ha conquistato Tu si que vales,

A cura de La Mensa del Padre nostro – € 15