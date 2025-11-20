Castelseprio dà voce al silenzio: “Intrecci di voci interrotte” contro la violenza di genere

Mostra aperta il 22 e 23 novembre nella palestra comunale: un percorso emotivo per ricordare, capire e scegliere il cambiamento

Un intreccio di colori, emozioni e parole non dette diventa un grido collettivo contro la violenza di genere. Il Comune di Castelseprio, in collaborazione con Centro Icore, promuove la mostra “Intrecci di voci interrotte: potevo essere io”, un percorso pensato e realizzato in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di dare voce al silenzio, restituire dignità a storie spezzate e invitare la comunità a guardare in faccia la violenza per scegliere, insieme, di interromperla. Un messaggio forte e condiviso, che diventa esperienza visiva ed emotiva all’interno dello spazio espositivo.

La mostra verrà inaugurata sabato 22 novembre alle ore 14 e resterà aperta fino alle 17. Le visite riprenderanno domenica 23 novembre dalle 10 alle 16. L’esposizione sarà allestita alla palestra comunale di via Alberto da Giussano.

Un’iniziativa che intreccia memoria, consapevolezza e responsabilità collettiva, con l’intento di trasformare il dolore in un impegno concreto contro ogni forma di abuso.