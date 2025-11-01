Varese
Caterina Zamboni Russia presenta “L’eterno partigiano” a Varese
L’autrice incontra il pubblico nella sede di unaltrastoriaVArese per parlare del suo volume dedicato alla memoria della Liberazione
Venerdì 14 novembre alle ore 18, nella sede di unaltrastoriaVArese in via Francesco del Cairo 34 a Varese, si terrà la presentazione del libro “L’eterno partigiano. Frammenti per un’epica della liberazione”, scritto da Caterina Zamboni Russia e pubblicato da Compagnia editoriale Aliberti.
L’incontro fa parte delle attività di festiVAlettura, iniziativa permanente e diffusa dedicata alla promozione della lettura. Durante l’appuntamento, l’autrice dialogherà con Giuseppe Musolino ed Emanuele Pirotta.
Il volume propone una riflessione sulla memoria della Resistenza e sulla trasmissione dei valori legati alla Liberazione attraverso frammenti narrativi e testimonianze.
L’ingresso è libero. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail: unaltrastoria.vareses@gmail.com