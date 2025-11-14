Cento e cinquanta. Massimo Emanuelli su Radio Materia celebra la radio e la tv con Paolo Romani
Profondo conoscitore del mondo della radiofonia e della tv italiana, Emanuelli trova spazio nella programmazione della nostra web radio il lunedì e il venerdì alle 12,30. Ospite l'ex ministro di Berlusconi
Radio Materia si arricchisce delle voci di Stile Italiano Radio100+50, la trasmissione dello storico delle radio Massimo Emanuelli che racconta il mondo delle radio e delle tv private in Italia. Appuntamento venerdì e lunedì alle 12,30 su www.radiomateria.it.
In questa prima puntata di “Massimo Emanuelli – Stile italiano Radio100 + 50,” Emanuelli dialoga con Paolo Romani, una figura di spicco nel mondo della televisione e della politica italiana, intervallata da brani musicali e spot.
L’inizio della trasmissione include un saluto a due emittenti, Stazione Universo e Radio Materia, e menziona un evento celebrativo per il mezzo secolo di Tele Alto Milanese che si è svolto a Materia lo scorso 6 novembre in una serata molto partecipata.
La conversazione con Romani si concentra sulla storia della radio e televisione privata italiana, in particolare la fondazione di emittenti come TVL TeleLivorno e Milano TV, e la sua successiva evoluzione in Rete A Nazionale, discutendo anche il contesto storico e politico dell’epoca. Nonostante la premessa di evitare la politica, emergono comunque discussioni indirette sul liberalismo, il fascismo e le dinamiche attual. Il programma mira a celebrare i cento anni della radio pubblica e i cinquant’anni delle radio private in Italia.
