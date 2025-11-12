Cesti natalizi LeviSalumi: idee regalo su misura per privati e aziende

Anche quest’anno LeviSalumi di Cislago firma i cesti natalizi pensati sia per i privati sia per le aziende che vogliono fare (o farsi) un regalo goloso, curato e legato al territorio. Le confezioni nascono dall’incontro tra i salumi di produzione propria e una selezione di eccellenze locali e italiane, ideali come dono per clienti, collaboratori, amici e familiari. Dai cesti più semplici alle proposte più ricche, ogni confezione può essere calibrata sulle esigenze di chi ordina: un modo per trasformare l’omaggio di Natale in un gesto personalizzato, che racconta attenzione alla qualità, alla filiera e ai sapori autentici. Scopri tutti i cesti nella galleria fotografica e sul sito di LeviSalumi.

Le novità di quest’anno

Accanto ai salumi firmati Levis – dai classici salametti alle ricette più particolari, come quelli alla birra, al vino, al tartufo o alla paprika dolce, quest’anno i cesti si arricchiscono di alcune novità pensate per valorizzare ancora di più il territorio e le produzioni di qualità:

le composte dell’Azienda Agricola Vago di Turate , ideali da abbinare ai formaggi o da gustare a colazione

i vini toscani biologici e senza solfiti aggiunti di PUROVINO, per brindare con etichette attente sia al gusto sia alla naturalità

Queste proposte affiancano l’olio toscano biologico di Terra Nera Scansano e le farine di Cascina Molino di Sesto Calende, perfette per chi ama impastare in casa pane, pizze e dolci delle feste. Nei cesti non mancano altre eccellenze, come quelle della Latteria Montana Gildo di Ballabio, con formaggi affinati nella grotte del caseificio

Non solo cesti: lo spaccio LeviSalumi

Oltre alle confezioni natalizie, nello spaccio LeviSalumi è possibile acquistare tutto l’anno:

salumi nostrani prodotti con carni selezionate di Origine Italia

le tipicità invernali della tradizione: cotechini, zamponi, mortadelle di fegato, Tricorno e molte altre specialità pensate per i pranzi e le cene delle feste

Ogni confezione – dal cesto più ricco alla scatola regalo più essenziale – diventa così un viaggio nei sapori, un modo per sostenere il lavoro di artigiani e piccoli produttori che condividono con LeviSalumi la stessa passione per l’eccellenza e per la qualità.

Informazioni e contatti

Per scoprire tutte le proposte natalizie, richiedere un preventivo per le confezioni aziendali o scegliere il cesto più adatto ai propri regali:

Lo spaccio LeviSalumi a Cislago ti aspetta per scegliere il tuo Natale su misura, tra salumi nostrani, prodotti locali e tante eccellenze da portare in tavola o mettere sotto l’albero.