“Che scuola fai?”: mercoledì 26 novembre a Radio Materia le rappresentanti del liceo Manzoni di Varese

“Che scuola fai? Il liceo Manzoni di Varese?

È la risposta che daranno Chiara Marzano Agniia Dzygar e Viktoria Zaharyuk ospiti domani, mercoledì 26 novembre, alle ore 15 a Radio Materia.

Le tre rappresentanti dell’istituto superiore varesino parleranno dei diversi percorsi che la scuola offre: scienze umane, economico, musicale, linguistico. Differenti piani di studio e una stessa comunità.

“Che scuola fai?” è l’appuntamento settimanale dedicato agli istituti superiori della provincia di Varese. Uno spazio che raccoglie idee e commenti delle studentesse e degli studenti.

Un racconto in diretta su aspettative e realtà, impegno e soddisfazioni, ambizioni ed esperienze dei ragazzi nei cinque anni di percorso.

Contatti

Se volete porre domande potete scrivere a radiomateriavn@gmail.com

O mandare un messaggio whatsapp al nr +39 353 484 8857

La puntata del liceo Cairoli di Varese