Chessa decide il derby: la Castellanzese ribalta la Varesina 2-1

La sfida dello stadio “Giovanni Provasi” tra Castellanzese e Varesina si è chiusa con la vittoria della squadra di casa per 2-1, che si aggiudica per la prima volta in assoluto il derby. La formazione di mister Ivan Del Prato prosegue il suo momento positivo, dando continuità al successo ottenuto a Voghera. La Varesina, invece, per l’ennesima volta non è riuscita a portare a casa i tre punti, nonostante un ottimo primo tempo, terminato in vantaggio, grazie al gol firmato da Costantino con un gran tiro dalla distanza. Le Fenici hanno anche creato i presupposti per raddoppiare con delle interessanti iniziative dell’ispiratissima coppia Costantino–Camarlinghi. Nel finale della prima frazione Poli ha negato il 2-0 al centravanti ex Bra con una parata sensazionale. Nella ripresa la Castellanzese, che nel primo tempo ha dovuto rinunciare a Colombo uscito per infortunio, è entrata in campo con maggiore convinzione e ha creato diverse situazioni pericolose, come il tiro sotto porta di Tordini, sul quale è stato strepitoso Lorenzi. I neroverdi hanno trovato poi il pareggio su rigore alla mezz’ora, con Chessa che ha trasformato il tiro dagli 11 metri concesso per un fallo di mano di Grieco. Al 44’ è arrivata la svolta: Vaz è stato espulso per una gomitata rifilata a Tordini prima della battuta di un calcio d’angolo. Un minuto più tardi i neroverdi sono riusciti a sfruttare subito la superiorità numerica, con il solito Chessa che ha sorpreso Grieco in velocità, e una volta superato Lorenzi ha deposita in rete il gol del definitivo 2-1. Per la Varesina, che a fine partita ha criticato le scelte arbitrali – rigore ed espulsione di Vaz – è stato di fatto un déjà vu della partita contro il Pavia, con un’espulsione (Cavalli) e una rimonta subita nel finale. Ora la situazione si fa pesante: le Fenici restano penultime con soli 8 punti, a pari merito con il Pavia, che oggi ha travolto il Villa Valle con un incredibile 4-0. La Castellanzese, invece, sale a quota 15 punti e si porta a -2 dalla zona playoff.

Fischio d’inizio

La Castellanzese scende in campo con il consueto 3-5-2: Poli tra i pali, davanti a lui Airaghi, Tordini e l’ex di turno Gritti. A centrocampo Vernocchi in cabina di regia affiancato da Foglio e Lacchini, con Boccadamo e Micheri sulle corsie esterne. In avanti la coppia Chessa–Colombo. Mister Marco Spilli risponde con un 3-4-3: Lorenzi in porta, difesa a tre composta da Pirola, Grieco e Chiesa; sulle fasce Testa e Vaz, mentre in mezzo agiscono Andreoli e Rosa. Il tridente offensivo è formato da Baud-Banaga, Costantino e Camarlinghi. Il direttore di gara è Lorenzo Ferroni di Fermo, coadiuvato dagli assistenti Matteo Varacalli di Locri e Cristian Puddu di Ozieri.

Primo tempo

Dopo cinque minuti di equilibrio, la Varesina passa in vantaggio al primo tiro in porta: Rosa recupera palla a centrocampo, avanza e serve Costantino, che calcia di destro trovando l’angolino alla sinistra di Poli, probabilmente ingannato dal rimbalzo sul terreno bagnato. La Castellanzese prova a reagire con una percussione di Boccadamo, che rientra sul sinistro e calcia sul palo lontano, ma il pallone termina sul fondo. Al 15’ bella azione manovrata sulla destra: cross di Pirola, Costantino non aggancia e la sfera arriva a Camarlinghi, che appoggia per Vaz; il suo tiro di prima termina largo. Al 18’ Chessa batte un corner e trova la testa di Micheri, ma Lorenzi è reattivo e devia in tuffo. Tre minuti più tardi combinazione tra Camarlinghi e Costantino: il primo calcia dal limite e sfiora il palo. Poco dopo, Costantino tenta addirittura la conclusione da centrocampo, ma Poli blocca senza problemi. Intorno alla mezz’ora, Costantino serve Camarlinghi, che da posizione defilata prova la conclusione di prima, ma il tiro finisce a lato. Al 44’ Baud-Banaga lancia in profondità Costantino, che si gira e calcia in diagonale trovando la risposta di Poli. Nel finale, su rimessa laterale di Vaz, Costantino controlla spalle alla porta, si gira e calcia: Poli compie una grande parata evitando il raddoppio. Il primo tempo si chiude con la Varesina avanti 1-0 dopo un solo minuto di recupero.

Secondo tempo

La ripresa si apre con un colpo di testa di Vaz sugli sviluppi di un corner, ma la palla termina alta. Risponde subito la Castellanzese con Guerrisi, che calcia da pochi passi trovando la deviazione decisiva di un difensore rossoblù. Al 12’ c’è un’occasione per le Fenici con Baud-Banaga, che sfiora il palo alla sinistra di Poli, con destro da fuori area. Al 17’ la squadra di casa va vicina al pareggio su un’azione confusa in area: dopo una serie di rimpalli, il pallone arriva a Tordini, che calcia da distanza ravvicinata ma trova un prodigioso intervento di Lorenzi. Al 30’ i neroverdi ottengono un rigore per un fallo di mano di Grieco: dal dischetto Chessa non sbaglia e firma l’1-1. Al 35’ la Varesina sfiora il nuovo vantaggio con Costantino, che manca di un soffio l’impatto con il pallone dopo un bel taglio sul primo palo. Al 44’ la Varesina resta in dieci per l’espulsione di Vaz, autore di una gomitata su Tordini nel tentativo di smarcarsi prima della battuta di un corner. Al primo dei cinque minuti di recupero la Castellanzese completa la rimonta: Chessa supera in velocità Grieco, dribbla Lorenzi e insacca il 2-1 definitivo. La squadra di Del Prato porta così a casa tre punti pesantissimi, proiettandosi a ridosso della zona playoff. La Varesina, invece, esce ancora una volta senza punti e rimane nei bassifondi della classifica.

CASTELLANZESE – VARESINA 2-1 (0-1)

Marcatori: 5’ pt Costantino, 31’ st Chessa (rig.), 45’+1’ st Chessa

Castellanzese (3-5-2): Poli; Airaghi, Gritti, Tordini; Boccadamo, Foglio (24’ st Giuliani), Vernocchi (33’ st Rusconi), Lacchini, Micheri (24’ st Rausa); Colombo (13’ pt Guerrisi), Chessa. A disp.: Frigerio, Selmo, Manfron, Oldani, Cirigliano. All.: Ivan Del Prato

Varesina (3-4-3): Lorenzi; Pirola, Grieco, Chiesa; Testa, Andreoli, Rosa (40’ st Valistena), Vaz; Camarlinghi (21’ st Guri), Costantino, Baud Banaga (33’ st Franzoni). A disp.: Bovi, Miconi, Larhrib, Ornaghi, Medina, Tassani. All.: Marco Spilli

Ammoniti: Colombo, Boccadamo, Vernocchi e Giuliani (C), Grieco, Spilli (V).

Espulsioni: 44’ st Vaz

Arbitro: Lorenzo Ferroni di Fermo (Varacalli e Puddu)

Recupero: 1’+5’

Angoli: 4-7

Risultati 10° giornata Girone B Serie D

Chievo – Real Calepina 3-3, Caldiero – Breno 2-1, Casatese Merate – Sondrio 4-2, CASTELLANZESE – VARESINA 2-1, Leon – Brusaporto 0-1, Milan Futuro – Oltrepò 2-1, Pavia – Villa Valle 4-0, Scanzorosciate – Vogherese 0-0, Virtus CBG – Folgore Caratese 1-2.

Classifica: Chievo 23, Folgore Caratese e Brusaporto 20, Casatese Merate, Villa Valle e Milan Futuro 17, CASTELLANZESE 15, Breno e Caldiero 14, Real Calepina 12, Leon, Virtus CBG e Oltrepò* 11, Vogherese e Scanzorosciate 10, VARESINA e Pavia 8, Sondrio 1.

*= 1 punto di penalizzazione