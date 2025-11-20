Chicco Colombo e la magia dei burattini: “Da Varese al teatro di carta, una passione lunga cinquant’anni”

Una passione nata per amore, un’arte tramandata come un mestiere antico, uno sguardo moderno sulla tradizione. Enrico “Chicco” Colombo, burattinaio storico della provincia di Varese, è stato ospite di Materia del Giorno per raccontare la sua storia: quella di un uomo che ha trasformato un incontro casuale con un teatrino scolastico in una carriera lunga quasi cinquant’anni.

Tutto cominciò con Betty e Gualberto Niemen

«È tutta “colpa” di Betty Colombo – scherza Chicco – mia moglie e compagna di teatro. Fu lei a organizzare uno spettacolo nella sua scuola, a Bernate, e a coinvolgere un burattinaio del territorio, Gualberto Niemen. Da quel momento mi si è aperto un mondo». Nel 1976, Colombo frequentava il Teatro del Sole di Milano e lavorava ancora come disegnatore tessile. L’anno dopo si iscrive al primo – e unico – corso di formazione per burattinai del Piccolo Teatro di Milano. È lì che incontra maestri come Otello Sarzi e Roberto Leydi e inizia il suo percorso.

Il debutto a Malnate, sotto la pioggia

Nel 1978 arriva il debutto: uno spettacolo al Festival dell’Unità di Malnate, sotto un portico, perché pioveva. «Centocinquantamila lire, il cachet. Da lì non ci siamo più fermati». Nasce così il Teatro dei Burattini di Varese, una realtà che nel tempo ha coinvolto almeno quindici persone e ha costruito collaborazioni importanti, come quella con la Sala Fontana di Milano.

«Ogni anno ci finanziavano una nuova produzione. Ho fatto stagioni con novanta repliche a Milano e novanta nel nostro territorio. Per me era fondamentale restare radicato a Varese, crescere con il nostro pubblico, proporre ogni anno uno spettacolo nuovo».

Il Pingirometta, maschera varesina

Icona del Teatro dei Burattini di Varese è il Pin Girometta, maschera ufficiale della città dal 1956, nata dalla fantasia del professor Giuseppe Talamoni: «È un sensale ambulante, porta merci e notizie da un paese all’altro. Una sorta di giornalista orale. Il nome deriva dalle “giromette”, portafortuna venduti lungo il viale delle Cappelle».

Chicco Colombo adotta questa figura e la porta in scena in spettacoli come L’acqua magica, Spirito Spiritello e numerose farse. «Il burattinaio non può prescindere dalla sua maschera. Il Pin Girometta è entrato nella storia locale e ne vado fiero».

Dal legno alla carta: un percorso artistico

Colombo ha attraversato linguaggi diversi: dal burattino tradizionale al teatro d’oggetti, dal “nero” al teatro senza baracca, fino al teatro di carta.

«Il mio autoritratto in cartone l’ha realizzato uno scenografo durante lo spettacolo La giusta disubbidiente. È il simbolo del mio approdo a una forma nuova, fatta di materiali poveri ma idee ricche». A introdurlo a questa tecnica fu il Papilu Theater di Lubiana. Con gli spettacoli di carta, la compagnia varesina ha vinto per due volte il premio nazionale del teatro ragazzi di Padova con “Cartina”.

La “scuola varesina” e il futuro

A Varese è nato un vero e proprio movimento: dal maestro Niemen alle compagnie di Chicco Colombo, Walter Broggini, Elis Ferracini e ancora Marino Zerbin, Roggero/Rizzi e diversi altri: «Credo che siamo la provincia con più burattinai in Italia. Un fermento nato da una scintilla e diventato genealogia».

Quanto al futuro: «Le scuole di formazione ci sono ma sono poche. Io credo nel ritorno alla bottega, all’apprendistato. Spero che nasca un luogo, qui in provincia, dove chi vuole possa imparare questo mestiere. E continuare quello che abbiamo cominciato cinquant’anni fa».