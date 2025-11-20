“Ciak-Azione!”: a Varese il primo Festival audiovideo dedicato alla salute mentale

“Ciak – Azione!: sguardi sulla salute mentale” è la nuova iniziativa del Gruppo di Lavoro Provinciale per la salute mentale di Varese che propone, in collaborazione con Somsart di Comerio, un Festival audiovideo sul tema, grazie al contributo di Co.P.A.Sa.M., Rotary Sesto Calende – Angera Lago Maggiore e UISP.

Si tratta di una prima edizione, senza alcun costo di iscrizione, aperto a tutti: singoli, enti, associazioni, scuole di ogni ordine e grado, servizi e strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali appartenenti al territorio della Regione Lombardia e del Canton Ticino (SCARICA IL BANDO E IL REGOLAMENTO).

Il coordinatore del Gruppo di Lavoro Provinciale, lo psichiatra Isidoro Cioffi, spiega: “L’iniziativa rientra in un più vasto progetto di promozione di una corretta cultura sulla Salute Mentale e di lotta allo stigma e al pregiudizio a favore dell’inclusione sociale che da molto tempo il nostro gruppo persegue, coinvolgendo enti del territorio, scuole, associazioni. Il Cinema possiede quella speciale singolarità di aprire lo sguardo dello spettatore, di abbattere le paure dell’alterità, di farlo uscire da se stesso e proiettarlo in un mondo nuovo, diverso; ci dà accesso a esperienze diverse dalle nostre e ci permette di condividere, sia pure per poco tempo, l’alterità. Del resto il Cinema, forse, fa bene a chi lo guarda, ma soprattutto fa bene a chi lo fa. Il mio ringraziamento va a tutti i visionari, specie ai compagni di viaggio del GLP, che hanno contribuito alla progettazione di un evento che oltrepassi la tradizionale concezione del Cinema come semplice strumento audiovisivo.”

Come partecipare al concorso

Chi desiderasse partecipare può inviare un massimo di un contenuto audio video esclusivamente tramite la piattaforma online: swisstransfer.com all’indirizzo mail: grupposalutementale.eventi@gmail.com entro il termine ultimo del 28 febbraio 2026. Possono partecipare al Festival della Salute Mentale anche contenuti audiovideo non inediti, della durata massima di 5 minuti (inclusi i titoli di testa e di coda); i cortometraggi non devono però costituire messaggi pubblicitari o industriali, né contenere messaggi pubblicitari, pena l’esclusione.

Un’apposita commissione effettuerà la preselezione secondo i criteri del bando. La giuria nominata dal GLP, con esperti nei diversi settori fra cui il noto regista varesino Giacomo Campiotti, sceglierà i contenuti audiovideo che saranno presentati al pubblico e, tra questi, quelli da premiare nella manifestazione conclusiva. che si terrà venerdì 15 maggio 2026 dalle ore 17.00 a Varese, nella sala Giuseppe Montanari in via dei Bersaglieri n.1.

Al vincitore spetterà un buono acquisto del valore di 500 euro e una targa premio, un buono acquisto di 300 euro al secondo classificato, un buono di 200 euro al terzo classificato. Sono previsti inoltre eventuali altri premi speciali e menzioni.

La giuria è composta, oltre che dal regista Giacomo Campiotti, dai membri del GLP Camilla Callegari, direttore del Dipartimento di Area della Salute Mentale, Prevenzione e Cura delle Dipendenze ASST dei sette laghi, direttore della scuola di specializzazione in psichiatria (Università dell’Insubria), Isidoro Cioffi, psichiatra e coordinatore del GLP; Sergio Di Siero, direttore artistico della SOMSART e scrittore; Lisetta Buzzi Reschini, giornalista e presidente di CO.P.A.Sa.M. Varese, Francesco Maieron, dirigente scolastico del Liceo “A. Manzoni” di Varese, Silvia Nanni, giurista e cav. OMRI, Rossella Dimaggio, assessora del Comune di Varese, dai giornalisti Marco Giovannelli, direttore di VareseNews e Matteo Inzaghi, direttore di Rete55.

Per informazioni: grupposalutementale.eventi@gmail.com