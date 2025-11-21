Cinequanon compie 30 anni e lancia “I 400 colpi”, concorso di critica cinematografica aperto a tutti
Un’iniziativa pensata non solo per i cinefili più appassionati, ma anche per gli spettatori occasionali che desiderano cimentarsi con la scrittura di una breve recensione
Per celebrare il trentesimo anniversario della rivista Cinequanon, nata nel 1995 all’interno del Cineclub Filmstudio 90 di Varese, la redazione di Cinequanon Online promuove “I 400 colpi”, un nuovo concorso di critica cinematografica rivolto al pubblico.
Un’iniziativa pensata non solo per i cinefili più appassionati, ma anche per gli spettatori occasionali che desiderano cimentarsi con la scrittura di una breve recensione.
Il concorso è infatti aperto a tuttə, senza limiti di età né particolari requisiti professionali: l’unica richiesta è la voglia di condividere un punto di vista personale sul cinema.
Come partecipare
La partecipazione è gratuita. Per iscriversi è necessario compilare il modulo online e inviare una recensione di massimo 400 battute, spazi inclusi, dedicata a un lungometraggio visto in sala nel corso del 2025. Non vi sono vincoli di genere o provenienza del film.
Il modulo di iscrizione è disponibile al link:
https://forms.gle/65THFQyFSVua9Q5C9
Premi per i primi tre classificati
Le tre recensioni selezionate verranno pubblicate sul sito di Cinequanon e gli autori o le autrici riceveranno i seguenti premi:
-
1° classificat*: 10 ingressi utilizzabili al Cinema Nuovo o al Cineclub Filmstudio 90
-
2° classificat*: 5 ingressi utilizzabili nelle stesse sale
-
3° classificat*: una locandina 70×100 a scelta
Scadenze e premiazione
Le recensioni dovranno essere inviate entro sabato 6 dicembre 2025.
La premiazione è prevista per sabato 13 dicembre 2025, durante l’evento dedicato ai 30 anni della rivista, che si terrà al Cineclub Filmstudio 90 (via C. De Cristoforis 5, Varese). L’ingresso sarà riservato ai soci.
Accesso all’evento
Il concorso è aperto a tutti, indipendentemente dal tesseramento ARCI.
Per partecipare alla serata di premiazione, invece, è necessario essere soci: nuova tessera: richiesta almeno 24 ore prima tramite https://www.filmstudio90.it/tesseramento/; rinnovo: possibile direttamente la sera stessa.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
MarcoCx su Incendio nella notte in una fabbrica a Groppello di Gavirate, decine di uomini impegnati
Felice su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
Giuseppe Mantica su Concerto di Santa Cecilia: La Casoratese celebra la musica in un viaggio nel tempo e nel mondo attraversando culture diverse
Claudio Pilotti su Il disastro del Campo dei fiori finalista con ANSO al premio AICA con il progetto «Scrivo da un paese che non esiste»
Felice su In 15 anni calano del 50% le nascite nell’alto Varesotto: un convegno per ripensare l’infanzia e la genitorialità
Viacolvento su Pace fatta tra commercianti e Comune di Cavaria: "Il sindaco non ha responsabilità"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.