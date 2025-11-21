Cinequanon compie 30 anni e lancia “I 400 colpi”, concorso di critica cinematografica aperto a tutti

Per celebrare il trentesimo anniversario della rivista Cinequanon, nata nel 1995 all’interno del Cineclub Filmstudio 90 di Varese, la redazione di Cinequanon Online promuove “I 400 colpi”, un nuovo concorso di critica cinematografica rivolto al pubblico.

Un’iniziativa pensata non solo per i cinefili più appassionati, ma anche per gli spettatori occasionali che desiderano cimentarsi con la scrittura di una breve recensione.

Il concorso è infatti aperto a tuttə, senza limiti di età né particolari requisiti professionali: l’unica richiesta è la voglia di condividere un punto di vista personale sul cinema.

Come partecipare

La partecipazione è gratuita. Per iscriversi è necessario compilare il modulo online e inviare una recensione di massimo 400 battute, spazi inclusi, dedicata a un lungometraggio visto in sala nel corso del 2025. Non vi sono vincoli di genere o provenienza del film.

Il modulo di iscrizione è disponibile al link:

https://forms.gle/65THFQyFSVua9Q5C9

Premi per i primi tre classificati

Le tre recensioni selezionate verranno pubblicate sul sito di Cinequanon e gli autori o le autrici riceveranno i seguenti premi:

1° classificat* : 10 ingressi utilizzabili al Cinema Nuovo o al Cineclub Filmstudio 90

2° classificat* : 5 ingressi utilizzabili nelle stesse sale

3° classificat*: una locandina 70×100 a scelta

Scadenze e premiazione

Le recensioni dovranno essere inviate entro sabato 6 dicembre 2025.

La premiazione è prevista per sabato 13 dicembre 2025, durante l’evento dedicato ai 30 anni della rivista, che si terrà al Cineclub Filmstudio 90 (via C. De Cristoforis 5, Varese). L’ingresso sarà riservato ai soci.

Accesso all’evento

Il concorso è aperto a tutti, indipendentemente dal tesseramento ARCI.

Per partecipare alla serata di premiazione, invece, è necessario essere soci: nuova tessera: richiesta almeno 24 ore prima tramite https://www.filmstudio90.it/tesseramento/; rinnovo: possibile direttamente la sera stessa.