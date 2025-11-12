“Colori di Comunità”: l’arte malnatese illumina l’atrio del Municipio

L’atrio del Comune di Malnate si trasforma in uno spazio d’arte aperto alla città con “Colori di Comunità”, la nuova rassegna promossa dal Comune di Malnate – Assessorato alle Culture, ideata dall’assessore Maria Croci in collaborazione con l’architetta Cinzia Regidore. Un progetto che mette al centro la creatività del territorio e offre agli artisti locali un luogo pubblico dove esporre e raccontarsi.

La mostra, che verrà inaugurata sabato 15 novembre alle 11, sarà visitabile fino al 30 luglio 2026 e si caratterizza per la sua formula dinamica: ogni venti giorni l’esposizione cambierà volto, accogliendo nuove opere e nuovi protagonisti dell’arte malnatese. In tutto saranno dodici gli artisti coinvolti: 3RE, Bai Mariangela, Biancardi Maddalena, Canova Luca, Delia Giuseppe, Farini Liliana, Lelli Antonella, Martello Enrica, Orsenigo Giuseppe, Ragno Andrea, Scopacasa Raffaella e Spadone Elena.

Le opere in mostra spaziano dagli acquarelli agli oli su tela, fino a creazioni materiche, riflettendo la varietà di tecniche e linguaggi che animano la scena artistica locale.

“Con questa iniziativa desideriamo portare l’arte nel quotidiano, rendendola parte della vita civica e dello spazio pubblico – sottolinea l’assessore alle Culture Maria Croci – ‘Colori di Comunità’ è un’occasione per riscoprire il valore della creatività come strumento d’incontro, dialogo e appartenenza”.

L’ingresso alla mostra è gratuito durante gli orari di apertura degli uffici comunali:

– Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12;

– Lunedì dalle 17 alle 18;

– Giovedì dalle 15 alle 18.