Comincia con un rinvio il processo sui sospetti maltrattamenti all’Anaconda di Varese

Parte con un rinvio il processo per i sospetti maltrattamenti al centro diurno Anaconda di Varese, un fatto che, dopo le indagini da parte dei carabinieri nel 2021 produsse grande eco nell’opinione pubblica del capoluogo.

La prima udienza dibattimentale in programma per oggi, 25 novembre si è concreata in un difetto procedurale che ha portato ad un rinvio per il prossimo 19 maggio. Un procedimento piuttosto travagliato dal momento che nella fase delle indagini preliminari emersero da parte delle difese parecchie eccezioni legate alla lettura complessava delle immagini in mano agli inquirenti.

Secondo quanto originariamente contestato gli indagati avrebbero «abitualmente maltrattato diversi ospiti minori disabili agli stessi affidati per ragioni di cura, sottoponendoli a quotidiane vessazioni e violenze, consistenti in ripetute offese verbali, strattonamenti, minacce e percosse, nonché omesso i doverosi controlli, non impedendo che le persone offese ponessero in essere atti autolesivi».

Il tutto – secondo le accuse – finito nei video frutto di intercettazioni ambientali disposte dalla Procura di Varese. Dei sette indagati iniziali, due sono usciti dal processo col patteggiamento, mentre le rimanenti cinque posizioni hanno seguito il rito ordinario. Nel luglio del 2021 agli indagati venne applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alle persone offese, una decina di ospiti della struttura.