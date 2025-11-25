Comincia con un rinvio il processo sui sospetti maltrattamenti all’Anaconda di Varese
Le indagini dei carabinieri risalgono al 2021. Cinque le persone imputate: prossima udienza a maggio
Parte con un rinvio il processo per i sospetti maltrattamenti al centro diurno Anaconda di Varese, un fatto che, dopo le indagini da parte dei carabinieri nel 2021 produsse grande eco nell’opinione pubblica del capoluogo.
La prima udienza dibattimentale in programma per oggi, 25 novembre si è concreata in un difetto procedurale che ha portato ad un rinvio per il prossimo 19 maggio. Un procedimento piuttosto travagliato dal momento che nella fase delle indagini preliminari emersero da parte delle difese parecchie eccezioni legate alla lettura complessava delle immagini in mano agli inquirenti.
Secondo quanto originariamente contestato gli indagati avrebbero «abitualmente maltrattato diversi ospiti minori disabili agli stessi affidati per ragioni di cura, sottoponendoli a quotidiane vessazioni e violenze, consistenti in ripetute offese verbali, strattonamenti, minacce e percosse, nonché omesso i doverosi controlli, non impedendo che le persone offese ponessero in essere atti autolesivi».
Il tutto – secondo le accuse – finito nei video frutto di intercettazioni ambientali disposte dalla Procura di Varese. Dei sette indagati iniziali, due sono usciti dal processo col patteggiamento, mentre le rimanenti cinque posizioni hanno seguito il rito ordinario. Nel luglio del 2021 agli indagati venne applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alle persone offese, una decina di ospiti della struttura.
Maltrattamenti al centro Anaconda di Varese, cinque rinviati a giudizio
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su Gallarate "capitale" della remigrazione: il comitato di estrema destra annuncia un presidio in città
Felice su Vandalizzate le lucine di Natale al Sacro Monte di Varese
PaoloFilterfree su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
MarcoCx su Incendio nella notte in una fabbrica a Groppello di Gavirate, decine di uomini impegnati
Felice su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
Giuseppe Mantica su Concerto di Santa Cecilia: La Casoratese celebra la musica in un viaggio nel tempo e nel mondo attraversando culture diverse
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.