“Cominciamo da noi”: a Malnate una serata per contrastare la violenza sulle donne

Lunedì 24 novembre alle 20.45 al salone dell’oratorio maschile a Malnate l’iniziativa, gratuita e aperta ad adolescenti, giovani e genitori, che rientra nelle attività di sensibilizzazione contro la violenza di genere condotta da un team di esperte dell’associazione Amico Fragile Odv

“Si comincia da noi”: prevenire, riconoscere e contrastare la violenza sulle donne, partendo dalla consapevolezza individuale e dal dialogo con le nuove generazioni. È questo l’obiettivo della serata divulgativa organizzata lunedì 24 novembre alle 20.45 al salone dell’oratorio maschile a Malnate.

L’iniziativa, gratuita e aperta ad adolescenti, giovani e genitori, rientra nelle attività di sensibilizzazione contro la violenza di genere e sarà condotta da un team di esperte dell’associazione Amico Fragile Odv: la dott.ssa Cristina Mastronardi e la dott.ssa Maura Crivellenti, entrambe psicoterapeute EMDR, insieme alla prof.ssa Liliana Colombo, presidente dell’organizzazione.

Durante l’incontro, pensato in forma interattiva, gli psicologi guideranno il pubblico attraverso tre temi chiave: come riconoscere i segnali della violenza, come proteggersi e aiutare gli altri, e quali strumenti concreti si possono utilizzare per reagire. L’obiettivo è offrire una serata non solo informativa, ma anche formativa, dando voce alle domande dei partecipanti e fornendo indicazioni utili per affrontare situazioni di rischio o di disagio.

La serata sarà documentata con riprese video e fotografie, a testimonianza dell’impegno condiviso dalla comunità malnatese su un tema che richiede consapevolezza, partecipazione e responsabilità comune.

L’evento è organizzato da Insieme per lo Sport, con il supporto di numerose realtà del territorio: associazioni sportive come la Ginnastica San Martino, Spazio Danza e l’Atletica Malnate, enti come le Parrocchie Maguss e l’istituto Comprensivo “Iqbal Masih”, le associazioni La Città delle Donne, Associazione Genitori e Malnate.org e attività come la Farmacia Magnoni, Eden Flor, Coop e il Birrificio Sociale. Una collaborazione diffusa che sottolinea quanto la lotta alla violenza di genere sia un fronte che riguarda l’intera comunità, senza distinzioni di età.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.