Comune di Barasso: al via l’appello sul caso del ciclista caduto, sospeso il pagamento del maxi risarcimento

Si è aperto lo scorso 4 novembre, presso la Seconda Sezione Civile della Corte d’Appello di Milano, il processo d’appello relativo alla causa che ha visto il Comune di Barasso condannato in primo grado al pagamento di oltre 300.000 euro per la caduta di un ciclista avvenuta su una strada di proprietà privata, ma situata nel territorio comunale.

Durante la prima udienza, su invito del giudice, le parti hanno raggiunto un accordo significativo: il legale del ciclista ha rinunciato alla richiesta di pagamento immediato della somma, mentre il Comune ha ritirato la propria richiesta di sospensiva cautelare, presentata per l’impossibilità di versare da subito l’intero importo, come previsto dalla riforma Cartabia.

Di fatto, la soluzione concordata equivale all’ottenimento di una sospensiva: l’amministrazione non dovrà versare i 300.000 euro nell’immediato e potrà gestire con più respiro le risorse comunali, in attesa della sentenza di merito.

«Ad oggi – si legge in una nota ufficiale del Comune – sono stati accantonati circa 140.000 euro, tagliando in modo significativo le spese. Le somme rimanenti saranno redistribuite sui prossimi tre bilanci annuali, richiedendo ulteriori sacrifici».

Ma ora la partita si sposta sul piano giudiziario: il Comune chiede la completa riforma della sentenza, sostenendo l’estraneità dell’Ente alla responsabilità dell’incidente e ribadendo la natura privata della strada teatro della caduta.

«Confidiamo – prosegue la nota – che l’approfondimento del giudice d’appello possa riconoscere i profili di co-responsabilità eventualmente coinvolti, e in ogni caso una quantificazione più equa del danno qualora venga comunque riconosciuto. In caso di accoglimento dell’appello, le somme accantonate potranno tornare a disposizione del bilancio comunale».

L’Amministrazione comunale ribadisce il proprio impegno a gestire con responsabilità e trasparenza una vicenda complessa che potrebbe avere ricadute importanti sulla programmazione e sulle finanze locali.