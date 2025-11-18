Concerto di Santa Cecilia: La Casoratese celebra la musica in un viaggio nel tempo e nel mondo attraversando culture diverse
Il tradizionale appuntamento per la patrona della musica e dei musicisti è un'occasione per la filarmonica di presentarsi al paese e di ricordare il grande impegno di tanti
Il tradizionale appuntamento con il concerto di Santa Cecilia, patrona della musica e dei musicisti, torna anche quest’anno a Casorate Sempione.
Sabato 22 novembre, alle ore 21:00, il Corpo Musicale “La Casoratese” si esibirà nella Palestra Comunale in una serata speciale dedicata alla cultura, alla condivisione e alla passione che da sempre uniscono la banda al proprio territorio.
L’evento, molto atteso dalla comunità, rappresenta un momento di festa ma anche di riflessione sul valore della musica come linguaggio universale, capace di creare immagini e viaggi nel tempo.
Il programma musicale di oggi ci accompagna in un affascinante itinerario attraverso stili, tradizioni e paesaggi sonori provenienti da diverse parti del mondo.
Ogni brano è stato scelto per raccontare una storia, evocare emozioni e condurre il pubblico in un viaggio ideale tra culture lontane e suggestioni contemporanee. Sarà un percorso che alterna energia, lirismo e atmosfere evocative, mettendo in risalto la versatilità interpretativa della banda e la sensibilità dei suoi musicisti.
A dirigere il complesso sarà il maestro Emanuele Maginzali, che guiderà i musicisti in un’esecuzione curata nei dettagli, valorizzando armonie, dinamiche e ricchezza timbrica.
Come da tradizione, il concerto sarà anche l’occasione per ricordare l’impegno costante dei volontari, dei musicisti e di tutti coloro che sostengono la vita della banda durante l’anno.
Il Corpo Musicale “La Casoratese”, realtà storica e profondamente radicata in paese, continua così la sua missione culturale: promuovere la musica come strumento di crescita e aggregazione.
La serata sarà arricchita dalla presenza della Casorate Junior Band, diretta da Emanuele Maginzali che aprirà il concerto.
Sabato 22 Novembre
L’ingresso è gratuito.
