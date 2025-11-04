Concerto d’organo alla comunità evangelica di Cocquio Trevisago

Ospiti della serata saranno i due musicisti Andrea Gottardello e Fabio Sioli di Varese. L’appuntamento è alla chiesa di Caldana

Concerto d’Organo Giovedì 13 novembre 2025, alle ore 20.00, la Comunità Evangelica Ecumenica di Ispra-Varese (Via IV Novembre 12, Caldana) invita a un concerto speciale per organo.

Andrea Gottardello è diplomato in Pianoforte, Clavicembalo, Organo e Composizione organistica, ed è organista titolare nella chiesa di S. Kolbe a Varese. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti e ha composto, tra le altre opere, il poema sinfonico «Una notte a Punta di Mezzo», eseguito in prima assoluta nel 2016 in occasione del bicentenario della città di Varese.

Fabio Sioli si è diplomato in Pianoforte con lode presso il Conservatorio “N. Rota” di Monopoli e ha conseguito il diploma in Organo e Composizione organistica al Conservatorio “G. Verdi” di Como. Svolge un’intensa attività concertistica come solista, in formazioni da camera e con orchestra, e insegna presso il Liceo Musicale di Varese, oltre che a Morbio, Lugano e Bellinzona. Inoltre accompagna regolarmente all’organo le celebrazioni della Messa a Gavirate.

Il pubblico potrà gustare un programma vario e ricco di opere – una serata all’insegna dei colori musicali.“ Ingresso libero