“Concerto per te”, alla ADR di Uboldo una serata di musica in ricordo di Giancarlo Radrizzani

Una serata di musica e memoria per ricordare l’imprenditore Giancarlo Radrizzani. L’appuntamento con “Concerto per te” è in programma sabato 22 novembre alle 21 a Uboldo, negli spazi dell’azienda A.D.R. di via Ceriani 96.

L’evento, a ingresso libero, è organizzato dalla famiglia Radrizzani insieme al Corpo Musicale Orchestra a Fiati Santa Cecilia. Sul podio a dirigere l’ensemble ci sarà il maestro Giovanni Savastio, con la partecipazione speciale della Maxentia Brass Band.

Il concerto è un tributo sentito a Giancarlo Radrizzani, l’imprenditore e presidente del Gruppo A.D.R di Uboldo, scomparso prematuramente nel 2001 . Un’iniziativa con cui ogni anno la famiglia e l’azienda vogliono ricordare Giancarlo, condividendo con chi vorrà partecipare il ricordo e la riconoscenza per chi ha fatto crescere e prosperare l’azienda in cui generazioni di uboldesi hanno lavorato.

Il concerto è aperto a tutti, senza necessità di prenotazione.