Uboldo
“Concerto per te”, alla ADR di Uboldo una serata di musica in ricordo di Giancarlo Radrizzani
Sabato 22 novembre nella sede della A,D,R di Uboldo un concerto in memoria del presidente del Gruppo, scomparso prematuramente nel 2001
22 Novembre 2025
Una serata di musica e memoria per ricordare l’imprenditore Giancarlo Radrizzani. L’appuntamento con “Concerto per te” è in programma sabato 22 novembre alle 21 a Uboldo, negli spazi dell’azienda A.D.R. di via Ceriani 96.
L’evento, a ingresso libero, è organizzato dalla famiglia Radrizzani insieme al Corpo Musicale Orchestra a Fiati Santa Cecilia. Sul podio a dirigere l’ensemble ci sarà il maestro Giovanni Savastio, con la partecipazione speciale della Maxentia Brass Band.
Il concerto è un tributo sentito a Giancarlo Radrizzani, l’imprenditore e presidente del Gruppo A.D.R di Uboldo, scomparso prematuramente nel 2001 . Un’iniziativa con cui ogni anno la famiglia e l’azienda vogliono ricordare Giancarlo, condividendo con chi vorrà partecipare il ricordo e la riconoscenza per chi ha fatto crescere e prosperare l’azienda in cui generazioni di uboldesi hanno lavorato.
Il concerto è aperto a tutti, senza necessità di prenotazione.