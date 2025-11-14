Contrassegni nautici sui laghi internazionali: verso regole uniformi tra Italia e Svizzera

Importanti novità in arrivo per chi naviga sui laghi internazionali Maggiore e Ceresio. L’Autorità di Bacino Lacuale del Ceresio, Piano e Ghirla ha annunciato un significativo passo avanti verso l’uniformazione delle procedure di rilascio dei contrassegni identificativi per le imbarcazioni. La svolta è arrivata durante un incontro tecnico tenutosi il 12 novembre presso la sede dell’Autorità dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese, con la partecipazione anche delle Province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola.

Tra i punti salienti emersi:

Estensione del contrassegno anche alle unità a vela senza motore comprese tra i 2,50 e i 10 metri, e – su richiesta – alle imbarcazioni più piccole.

Rilascio dei libretti di navigazione per unità con targa estera superiori ai 10 metri, con l’unica esclusione delle imbarcazioni immatricolate in Italia e Svizzera.

Regole chiare per le unità turistiche elvetiche con targa depositata: il contrassegno sarà di colore nero, valido per 18 mesi e rinnovabile solo dopo documentato rientro in Svizzera. Questo documento sarà rilasciato esclusivamente dall’Autorità di Bacino del Ceresio, Piano e Ghirla.

«Il coordinamento con le Autorità dei laghi internazionali è sempre più strategico – ha spiegato il direttore dell’Autorità del Ceresio –. Lavoriamo per evitare disallineamenti tra gli enti coinvolti, facilitando la vita agli utenti e assicurando una navigazione trasparente e conforme alle normative vigenti su entrambi i versanti del confine».

Infine, è stato ribadito che è fondamentale un intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per definire in modo univoco le competenze nei controlli e nella gestione dei verbali. Solo attraverso indicazioni chiare, infatti, gli Enti potranno operare con efficacia e garantire agli utenti norme definitive e condivise.

Un ulteriore passo verso una gestione condivisa e armonizzata della navigazione lacuale tra Italia e Svizzera.