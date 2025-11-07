Controlli della velocità in Ticino: ecco dove saranno attivi dal 10 al 16 novembre
Le postazioni fisse temporanee saranno collocate a Claro, Locarno, Barbengo e Melano
La Polizia cantonale e le polizie comunali del Canton Ticino intensificano l’attività di prevenzione e controllo della velocità su tutto il territorio, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza stradale e ridurre il rischio di incidenti, spesso causati dall’eccesso di velocità. Le autorità ricordano ai conducenti l’importanza di rispettare i limiti imposti, a tutela della propria incolumità e di quella degli altri utenti della strada. I controlli, che si svolgeranno nel corso della settimana 46 — da lunedì 10 novembre a domenica 16 novembre 2025 — saranno effettuati tramite postazioni mobili e semi stazionarie in numerose località ticinesi.
Dove saranno i controlli mobili
Distretto di Leventina: Bodio
Distretto di Riviera: Lodrino
Distretto di Bellinzona: Cadenazzo, Gudo, Giubiasco, Bellinzona, Castione, Gorduno
Distretto di Locarno: Losone, Ascona, Brissago, Vira Gambarogno, Minusio, Riazzino, Locarno, Muralto
Distretto di Lugano: Rivera (Polizia cantonale); Davesco-Soragno, Molino Nuovo, Besso, Vezia, Porza, Sigirino, Taverne, Mezzovico, Curio, Ponte Tresa, Magliaso, Paradiso, Grancia, Gentilino, Castagnola, Pregassona, Piandera
Distretto di Mendrisio: Genestrerio, Coldrerio, Novazzano, Riva San Vitale, Morbio Inferiore, Stabio, Chiasso
Dove saranno i controlli semi-stazionari
Le postazioni fisse temporanee saranno collocate a Claro, Locarno, Barbengo e Melano.
Prevenzione e sicurezza
Dal comunicato della Polizia cantonale si apprende che da questa lista sono esclusi i rilevamenti con vetture civetta e pistole laser, strumenti riservati esclusivamente al contrasto delle infrazioni gravi alla Legge federale sulla circolazione stradale. La misura non riguarda inoltre i controlli sulla rete autostradale, in base al parere negativo espresso dall’Ufficio federale delle strade (USTRA). Resta tuttavia la facoltà, per la sola Polizia cantonale, di effettuare verifiche straordinarie non annunciate qualora si rendano necessarie per reprimere infrazioni gravi e garantire la sicurezza pubblica. Le autorità precisano infine che i controlli annunciati potrebbero non avere luogo in caso di esigenze operative o problemi tecnici.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
axelzzz85 su Regione Lombardia: la mozione di sfiducia contro Picchi passa grazie ai franchi tiratori nel centrodestra
Fabio Castiglioni su La plastica non è più un rifiuto: all’Università dell’Insubria un processo la trasforma in amminoacidi
GrandeFratello su Viabilità di Biumo, il consigliere Luca Boldetti chiede un confronto in Commissione
elenera su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Felice su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
barbara zanchin su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.