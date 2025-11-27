Varese News

Gallarate/Malpensa

Controlli di carabinieri e polizia locale di Gallarate alle stazioni, denunce e multe

Il bilancio dell'attività di mercoledì: 65 persone controllate, 3 denunciati e 2 attività sospese. Una per «lavoro nero», l’altra per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono 12 i lavoratori irregolari identificati

Un servizio congiunto ad alta intensità, quello messo in campo ieri dai Carabinieri della Compagnia di Gallarate e dalla Polizia Locale, impegnati in un controllo coordinato tra la stazione ferroviaria e il centro cittadino. Un’operazione nata all’insegna della sinergia e della collaborazione, che ha portato a risultati significativi sul fronte della sicurezza urbana e del contrasto alle irregolarità.

Il dispositivo, potenziato dalla presenza del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Varese e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Milano, ha permesso di passare al setaccio numerose attività commerciali e negozi di vicinato. Nel quadrilatero compreso tra via Borghi, via Ferni, via Beccaria e via Cattaneo, gli equipaggi del Nucleo Operativo e Radiomobile, della Stazione di Gallarate e dei reparti specializzati della Polizia Locale — con il supporto del cane Zorro — hanno effettuato verifiche minuziose nei luoghi di abituale aggregazione.

Il bilancio dell’operazione parla chiaro: 65 persone controllate, 3 denunciati e 2 attività sospese. Una per «lavoro nero», l’altra per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono 12 i lavoratori irregolari identificati (attività che fa il paio con la recente attività della Finanza), mentre le sanzioni amministrative elevate ammontano a 10.900 euro, comprensive anche delle contestazioni per mancanza dei requisiti igienico-sanitari e irregolarità legate all’HACCP.

A queste si aggiungono circa 108.000 euro di ammende e il recupero di oltre 2.000 euro di contributi previdenziali non versati. Un intervento incisivo che, sottolineano le forze dell’ordine, mira a garantire un controllo costante del territorio e condizioni di legalità nelle aree più frequentate della città.

Tutti gli eventi

di novembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 27 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.