Coop Lombardia e Lo Scoiattolo insieme per la Fondazione Giacomo Ascoli: dal territorio, per il territorio
Dal 21 novembre 2025 al 28 febbraio 2026, nei sei punti vendita Coop della provincia di Varese, il 10% del ricavato dell’intero assortimento Lo Scoiattolo sarà devoluto alla Fondazione
Nella provincia di Varese prende il via un’importante iniziativa di solidarietà che unisce qualità, territorio e impegno sociale: Coop Lombardia e Lo Scoiattolo, storica realtà gastronomica radicata nella tradizione del gusto del territorio, lanciano una campagna congiunta a sostegno della Fondazione Giacomo Ascoli, punto di riferimento per l’assistenza a bambini e adolescenti affetti da patologie oncoematologiche.
Dal 21 novembre 2025 al 28 febbraio 2026, nei sei punti vendita Coop della provincia di Varese, il 10% del ricavato dell’intero assortimento Lo Scoiattolo sarà devoluto alla Fondazione: un contributo condiviso in modo paritetico tra Coop Lombardia e l’azienda varesina (5% + 5%) . L’iniziativa sottolinea il legame profondo tra imprese e comunità locali.
Lo Scoiattolo, eccellenza del territorio lombardo, porta sulle tavole prodotti che nascono da una filiera attenta, radicata nelle migliori tradizioni culinarie e artigiane. Grazie a questa campagna, il valore generato dalle vendite torna al territorio stesso, sostenendo una realtà – la Fondazione Giacomo Ascoli – che da anni è al fianco delle famiglie varesine con competenza, presenza e sensibilità. Scegliere un prodotto del territorio significa sostenere una comunità.
In questo caso significa anche dare un aiuto concreto ai bambini e ai ragazzi in cura evidenziando come la solidarietà possa essere un gesto quotidiano, semplice e condiviso. La Fondazione Giacomo Ascoli è da sempre impegnata nel garantire assistenza medica qualificata e supporto psicologico alle famiglie, con una presenza capillare e autorevole nella provincia di Varese.
