Correva “per il compleanno della fidanzata”, ma trasportava 28 chili di hashish: giovane svizzero arrestato nel Comasco

È stato fermato per guida pericolosa lungo la Strada Provinciale 19, nel comune di Colverde, ma ciò che doveva essere un normale controllo si è trasformato in un maxi sequestro di droga: all’interno dell’auto del giovane, residente in Svizzera, sono stati trovati circa 28 chilogrammi di hashish nascosti tra ovuli e panetti.

La scusa del compleanno e il sospetto dei militari

Il ragazzo viaggiava a velocità sostenuta, effettuando manovre azzardate e sorpassi pericolosi in un’area sottoposta a vigilanza doganale. Fermato dai militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Ponte Chiasso, si è giustificato dicendo di essere «di fretta» per raggiungere il compleanno della fidanzata. Per rendere più credibile la storia, ha mostrato un sacchetto regalo con la scritta “Buon Compleanno”.

I finanzieri, notando il suo stato di agitazione, hanno però deciso di approfondire il controllo. Nel sacchetto, al posto di un regalo, era nascosta una scatola da scarpe piena di hashish confezionato in buste di plastica.

Il sequestro e l’arresto

Il controllo è poi proseguito in caserma, dove l’ispezione accurata dell’auto ha permesso di scoprire ulteriori quantitativi della stessa sostanza stupefacente, portando il totale a circa 28 chilogrammi. Per il giovane è scattato l’arresto per traffico di sostanze stupefacenti.