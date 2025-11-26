Correva “per il compleanno della fidanzata”, ma trasportava 28 chili di hashish: giovane svizzero arrestato nel Comasco
L’hashish era nascosto in una scatola da scarpe camuffata in un sacchetto regalo: l’auto conteneva ovuli e panetti per un peso di 28 chili
È stato fermato per guida pericolosa lungo la Strada Provinciale 19, nel comune di Colverde, ma ciò che doveva essere un normale controllo si è trasformato in un maxi sequestro di droga: all’interno dell’auto del giovane, residente in Svizzera, sono stati trovati circa 28 chilogrammi di hashish nascosti tra ovuli e panetti.
La scusa del compleanno e il sospetto dei militari
Il ragazzo viaggiava a velocità sostenuta, effettuando manovre azzardate e sorpassi pericolosi in un’area sottoposta a vigilanza doganale. Fermato dai militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Ponte Chiasso, si è giustificato dicendo di essere «di fretta» per raggiungere il compleanno della fidanzata. Per rendere più credibile la storia, ha mostrato un sacchetto regalo con la scritta “Buon Compleanno”.
I finanzieri, notando il suo stato di agitazione, hanno però deciso di approfondire il controllo. Nel sacchetto, al posto di un regalo, era nascosta una scatola da scarpe piena di hashish confezionato in buste di plastica.
Il sequestro e l’arresto
Il controllo è poi proseguito in caserma, dove l’ispezione accurata dell’auto ha permesso di scoprire ulteriori quantitativi della stessa sostanza stupefacente, portando il totale a circa 28 chilogrammi. Per il giovane è scattato l’arresto per traffico di sostanze stupefacenti.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
principe.rosso su Gallarate "capitale" della remigrazione: il comitato di estrema destra annuncia un presidio in città
Felice su Vandalizzate le lucine di Natale al Sacro Monte di Varese
PaoloFilterfree su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
MarcoCx su Incendio nella notte in una fabbrica a Groppello di Gavirate, decine di uomini impegnati
Felice su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.