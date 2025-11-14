Cosa fare con i bambini nel weekend del 15 e 16 novembre a Varese e nel Varesotto

Diversi eventi dedicati ai bambini in vista della giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, tra spettacoli, giochi laboratori e qualche passeggiata in natura. È anche l’ultimo weekend di #ioleggoperché per donare libri alle biblioteche scolastiche.

In caso di pioggia si consiglia di verificare con i promotori la conferma delle iniziative previste.

EVENTI

GERMIGNAGA – “Con i bambini sul lago: una giornata insieme”, un evento dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie. Sabato, dalle 14.30 alle 17.30, sempre presso la Ex Colonia Elioterapica, sono previste attività per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni: Biblioteca itinerante, letture animate e laboratori artistici e bolle di sapone giganti – Tutte le informazioni

PORTO CERESIO – Domenica la secnda giornata di Ready to safe di Sos Valceresio è dedicata a bambini e famigllie con “112 Bimbi” in mattinata – un’attività educativa per imparare come riconoscere un’emergenza e contattare i soccorsi in modo corretto – e possibilità di visitare un’ambulanza per tutta la giornata – Tutto il programma

BARASSO – Domenica 16 novembre la XXVII edizione della Sagra di San Martino animerà il centro del paese con artigiani, giochi e specialità locali – Tutte le info

LEGNANO – Sabato 15 e domenica 16 novembre, nel quartiere Canazza, va in scena “Diritti in Festa”: due giornate con laboratori creativi, salotti pedagogici, installazioni interattive e attività per famiglie, bambini, educatori e insegnanti. Tema dell’edizione: “Una città per seminare, crescere, immaginare”. Qui tutte le info utili

STORIE E SPETTACOLI

VARESE – Partecipazione gratuita per lo spettacolo Souvenir invisibili di Karakorum teatro ispirato a Le città invisibili di Italo Calvino, in scena domenica 16 novembre alle ore 16 alla Biblioteca civica di via Sacco – Lo spettacolo

FAGNANO OLONA – Domenica parte la rassegna teatrale per bambini ReTeRà con lo spettacolo “La banda di Gelsomino libera tutti!”, liberamente tratto dal celebre libro di Gianni Rodari, Gelsomino nel paese dei bugiardi, a cura del CRT “Teatro-Educazione” – L’iniziativa

MARNATE – Domenica alle ore 16 il Centro San Sebastiano ospita lo spettacolo per bambini fino ai 3 anni Mani piedi occhi per il ciclo di iniziative Il mondo che vorrei – diritti ideali e diritti reali – Scopri di più

MARNATE – Domenica alle ore 16.30 la festa Il mondo che vorrei – diritti ideali e diritti reali porta alla Scuola dell’infanzia San Luigi lo spettacolo per bambini dai 3 ai 10 anni, intitolato “L’isola delle lucciole– Leggi qui

VARESE – Domenica al Nuovo torna CinemaKids e propone ai bambini la poiezione di Grand Prix, animazione di cui è protagonistauna topolina che sogna la Formula 1 tra corse adrenaliniche, travestimenti e colpi di scena – La rassegna

ARSAGO SEPRIO – CASTELLANZA – CARNAGO – Spettacoli e letture per i più piccoli sabato nelle biblioteche del sistema bibliotecario Busto Ticino Valle Olona – Tutto il programma

GIOCHI E LABORATORI

VARESE – È dedicato alla Scienza delle Bolle di sapone il laboratorio per bambini da 6 a 11 anni in programma al Thinker Lab di via Cairoli domenica pomeriggio: tra esperimenti, colori e glitter, ciascuno creerà la propria boccetta di bolle personalizzata – L’evento

ORIGGIO – Origgio partecipa alla International Game Week con una giornata speciale sabato in biblioteca, ricca di giochi e letture per bambini dai 7 agli 11 anni. La partecipazione è gratuita ma occorre prenotarsi – I dettagli

MARNATE – in piazza Sant’Ilario con “La musica e il cerchio”, un’esperienza interattiva pernsata per studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, dagli 11 ai 17 anni. In caso di pioggia l’evento si svolgerà all’interno della palestra della scuola primaria – Tutto il programma

BESOZZO – anti laboratori e attività per bambini sabato all’open day alla Bottega delle scoperte – Scopri di più

ESCURSIONI

GORLA MINORE – Il 16 novembre torna la Gorlonga, una camminata per le strade e i boschi del paese. Grazie ad Avis inoltre si rinnoverà anche la Color Ele Run, con un percorso per i bambini e chiunque vorrà muoversi in una nuvola di colore in memoria di Elena Giudici – Come partecipare

TRADATE -Nuova domenica di Porte aperte al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta con un viaggio tra nebulosee e buchi neri in EcoPlanetario, giochi ed eslorazioni della natura lungo i sentieri dell’area protetta – l’Evento

EVENTI FUORI PROVINCIA

RIVERA MONTECENERI – Sabato 15 novembre allo Splash & Spa arriva il Pool Party: pomeriggio con musica e giochi per famiglie, aperitivo al tramonto e, dalla sera, una festa spettacolare con DJ, luci, schiuma e atmosfera tropicale fino a notte fonda – Tutte le informazioni

MAMMA E PAPÀ

GERMIGNAGA – Sabato mattina, a partire dalle 9.30, si terrà il convegno “Le nuove frontiere dell’educazione e della genitorialità”, un momento di approfondimento e riflessione aperto a educatori, operatori, amministratori e genitori – Scopri di più

PORTO CERESIO – Domenica pomeriggio, dalle 15 alle 18, s a Ready to Safe con Sos Valceresio, c’è un corso di Primo Soccorso Pediatrico con esercitazioni pratiche su manichini bambino e lattante, seguito alle 16:30 dall’incontro “inFORMARE i Giovani”, dedicato alla prevenzione dell’abuso di alcol e droghe – Tutto il programma

SCUOLE – Torna #ioleggoperché dal 7 al 16 novembre con oltre 550 scuole varesine aderenti. Fino al 16 novembre ogni cittadino può donare un libro alle biblioteche scolastiche recandosi in una delle oltre 50 librerie della provincia di Varese aderenti – Qui tutte le info

VARESE – Aperte le iscrizioni agli incontri gratuiti per neogenitori e neonati da 0 a 6 mesi e genitori in attesa promossi dal Comune di Varese e ospitati al nido Le costellazioni – Come partecipare

OPEN DAY – Inizia la stagione degli open day nelle scuole dell’infanzia e nelle primarie per le famiglie con bambini alle prese con le iscrizioni per il prossimo anno scolastico. Sabato mattina ad esempio tocca alla primaria Scotti di Laveno Mombello – Scopri tutti gli Open day

PER TUTTI -Nel fine settimana la provincia si colora di eventi, concenti e spettacoli. Barasso si prepara a festeggiare San Martino: tra tradizione, mercatini e gusto. Heva porta a Materia musica che attinge anche da poesia e cantautorato. Castiglione Olona dice “No” alla violenza sulle donne con la rassegna “Scarpe Rosse” – Che fare nel weekend