Cresce e va in buca il Footgolf Varese. Vincenzo Niesi campione italiano Rookie

L’annata sportiva 2025 si è conclusa con un risultato storico per il Footgolf Varese. Con circa 25 atleti tesserati distribuiti su sei categorie, la società sta vivendo un periodo di forte crescita, inserendosi in un contesto nazionale e internazionale in espansione.

La Prima Storica Vittoria del Footgolf Varese

A dare lustro alla squadra e a suggellare questo momento positivo è Vincenzo Niesi, 38 anni, che si è laureato Campione Italiano Rookie della Lega Nazionale Footgolf (LNF). Questa vittoria non è solo un successo personale, ma rappresenta un traguardo fondamentale per l’intera società. «È stata una stagione importante per noi – ha commentato Niesi -. La mia è stata la prima vittoria della società, anche se la categoria Rookie è quella degli esordienti». Un risultato che evidenzia il potenziale e la qualità del lavoro svolto dal Footgolf Varese.

Il Dominio di Vincenzo Niesi

Il trionfo di Niesi, ex presidente dell’Union Tre Valli fino a maggio 2025, è stato il frutto di un dominio agonistico impressionante. L’atleta di Ferrera di Varese ha mantenuto la testa della classifica generale Rookie fin dal primo torneo, chiudendo la stagione con uno straordinario bottino di 13 vittorie totali e 13 podi complessivi. Nel suo cammino verso il titolo, il varesino ha conquistato il primo posto in importanti competizioni, tra cui la Alps Division, l’Ilop Tour, la classifica dei Major e il Championship. A questi si sono aggiunti un argento e un bronzo nelle rispettive Sunset e Adriatic Division. La performance di Niesi gli è valsa la promozione in Terza Categoria, ma soprattutto ha messo in luce il Footgolf Varese nel panorama nazionale, confermando che la società è una realtà solida e vincente in uno sport in continua evoluzione.



Varese Winter Cup

Dopo il grande successo degli scorsi due anni, Sabato 27 Dicembre torna la Varese Winter Cup con la sua Terza Edizione, un’occasione imperdibile per provare il Footgolf al Golf dei Laghi a Travedona Monate. La prova è aperta a tutti. Il costo è di €20, comprensivo di ingresso, consegna scorecard e spogliatoi con doccia. La durata è di circa 2 ore e 45 minuti. Durante la gara saranno offerti the caldo e i “Rollini del cap”. Chi porta tre neofiti gioca gratis, mentre chi ne porta di più vincerà una bottiglia di vino in omaggio. Per le iscrizioni dei tesserati, è possibile registrarsi a questo link. I non tesserati possono inviare una richiesta ai seguenti contatti WhatsApp per info e iscrizioni: Stefano Rolli al 3493780442 e Luca Giosetti al 3351269303.