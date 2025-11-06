Cuveglio, travolto in bici mentre andava al lavoro: è morto Simone Miglierini

Non ce l’ha fatta Simone Miglierini, 51 anni, travolto da un’auto lunedì 3 novembre mentre si recava al lavoro in bicicletta. L’incidente è avvenuto poco prima dell’alba, intorno alle 5 del mattino, lungo la Statale 394 a Cuveglio, in Valcuvia.

L’uomo, residente nella zona, stava percorrendo il tragitto verso l’azienda tessile Mascioni di Cuvio, dove lavorava, quando è stato investito da un’automobile. Soccorso in condizioni disperate, era stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Circolo di Varese, dove è stato ricoverato in terapia intensiva. Le sue condizioni sono apparse da subito gravissime, e nella giornata di oggi è arrivata la notizia del decesso.

La dinamica dell’incidente

Sulla dinamica dell’investimento sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine, intervenute sul posto per i rilievi. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente si è verificato in un tratto poco illuminato della strada. Al momento non sono note le condizioni dell’automobilista coinvolto, né eventuali responsabilità.

Un dolore che colpisce la comunità

La notizia della morte di Simone Miglierini ha scosso profondamente la comunità locale e l’ambiente lavorativo dell’azienda in cui era impiegato. Un uomo descritto come riservato, laborioso e sempre puntuale, che ogni giorno percorreva quel tragitto in bicicletta per andare al lavoro.