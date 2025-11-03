Cuvio celebra la Festa del Ringraziamento: agricoltori e appassionati insieme per la tradizione contadina
La celebrazione nasce dal desiderio di ricordare quando, un tempo, alla fine dei raccolti e con i campi ormai a riposo, i contadini si fermavano a ringraziare il Signore per la messe donata
Torna anche quest’anno a Cuvio, nel cuore della Valcuvia, la tradizionale Festa del Ringraziamento, momento di incontro e gratitudine per il mondo agricolo e per tutti coloro che custodiscono con passione le radici contadine del territorio. L’appuntamento è fissato per domenica 9 novembre, con un programma che riprende le antiche usanze delle campagne lombarde.
La celebrazione nasce dal desiderio di ricordare quando, un tempo, alla fine dei raccolti e con i campi ormai a riposo, i contadini si fermavano a ringraziare il Signore per la messe donata, condividendo un momento di festa e comunità.
Il ritrovo è previsto alle ore 10 presso il parcheggio dell’oratorio San Giovanni Bosco, da dove partirà la sfilata dei mezzi agricoli: un corteo che attraverserà le vie del paese, mettendo in mostra macchine moderne e trattori d’epoca curati con amore dagli agricoltori locali.
Sul prato del campo di calcio dell’oratorio, alle 11 verrà celebrata la Santa Messa di Ringraziamento, seguita dalla benedizione dei mezzi agricoli e dal tradizionale incanto dei canestri, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza.
Dopo la funzione religiosa, spazio alla convivialità: alle 12.30 è previsto il pranzo comunitario presso il ristorante Barisun di Cuvio. La partecipazione è aperta a tutti, previa iscrizione ai numeri 340 3381787 o 392 5955757.
La giornata si terrà anche in caso di maltempo, confermando lo spirito autentico di una festa che unisce fede, tradizione e amore per la terra.
