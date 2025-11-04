“Da Bach al Novecento”, a Cazzago Brabbia concerto con Nausicaa Nisati e Nicola Bisotti

Prosegue la rassegna “Reviviscenze Musicali – VI edizione”, organizzata da ARTandCHARITY O.D.V. in collaborazione con Fondazione Jupiter, con un nuovo appuntamento intitolato “Da Bach al Novecento”, in programma sabato 8 novembre alle ore 21:00 presso la Chiesa di San Carlo a Cazzago Brabbia.

Protagonisti della serata saranno Nausicaa Nisati, contralto di raffinata sensibilità interpretativa, e Nicola Bisotti, organista che sostituisce il maestro Andrea Bacchetti, impossibilitato a partecipare per motivi personali. Insieme offriranno al pubblico un percorso sonoro che va da Bach al Novecento, in un dialogo espressivo tra voce e organo.

L’evento, a ingresso libero, si inserisce nella missione di ARTandCHARITY O.D.V. di promuovere la cultura musicale e sostenere progetti di solidarietà. Durante la serata saranno gradite donazioni a sostegno del progetto “Dopo di noi”, dedicato alla formazione alle autonomie per i giovani.

ARTandCHARITY O.D.V. ringrazia sentitamente l’Amministrazione Comunale di Cazzago Brabbia e la Parrocchia di Cazzago Brabbia per la preziosa collaborazione, le aziende che hanno aderito al programma “Azienda Amica” per il loro sostegno, e tutti i volontari che contribuiscono con entusiasmo alla realizzazione della rassegna.

Per ulteriori informazioni:

www.artandcharity.it/eventi – info@artandcharity.it – +39 375 9109010