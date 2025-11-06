Da Cadegliano a Pechino, lo straordinario viaggio autunnale di Teatro Blu
La compagnia di Silvia Priori in tournée per tutto novembre: quattordici città italiane, sette regioni e due tappe internazionali, tra cui l'anteprima della "Regina delle Nevi" all'Istituto di Cultura cinese per le Olimpiadi 2026
Partire dalla piccola Cadegliano Viconago e arrivare fino a Pechino, passando per quattordici città italiane. È l’impresa di novembre per Teatro Blu, che in poco meno di un mese disegna una mappa artistica che attraversa confini geografici e culturali, portando il teatro varesino dal locale all’internazionale.
Il tour di Silvia Priori e della sua compagnia tocca un territorio straordinariamente ampio, distribuito su sette regioni italiane più due tappe all’estero in Svizzera e Cina. Un percorso che dice molto sulla capacità della compagnia di tessere relazioni profonde con il proprio territorio senza perdere l’ambizione di confrontarsi con palcoscenici internazionali.
Il cuore pulsante della tournée resta la Lombardia, con ben cinque appuntamenti. Si parte il 10 novembre da Gallarate con “La Gabbianella”, si passa per Bresso il 13 novembre con “Cassandra”, si arriva al Teatro Nuovo di Varese il 14 novembre con “Traviata”, per poi toccare Carnago il 25 novembre con “Sei mia”, Civate il 24 novembre sempre con “Cassandra” e concludere ad Albino il 28 novembre con “Carmen”.
Ma lo sguardo si allarga decisamente verso sud. Il 7 novembre Reggio Calabria e l’8 novembre Napoli rappresentano le punte estreme e più importanti di un percorso che abbraccia anche l’Abruzzo il 19 novembre con Avezzano. Il centro Italia è presente attraverso la Toscana con Bibbiena il 18 novembre, mentre l’Emilia Romagna fa la sua parte con tre tappe: San Piero in Bagno il 17 novembre, Parma il 29 novembre e Calcara il 30 novembre. Il Piemonte compare con l’importante appuntamento torinese al Teatro Agnelli il 23 novembre.
Le due trasferte internazionali rappresentano però il salto di qualità: la tappa svizzera del 15 novembre a Verscio, al Teatro Dimitri, vede la collaborazione con i Kataklò per lo spettacolo su Fellini. Ma è l’appuntamento pechinese del 21 novembre quello che segna il momento più prestigioso della tournée: presentare all’Istituto Italiano di Cultura l’anteprima de “La Regina delle Nevi”, dedicata alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, significa portare il teatro varesino su un palcoscenico diplomatico e culturale di livello internazionale.
IL PROGRAMMA NEI DETTAGLI
7 NOVEMBRE – REGGIO CALABRIA
ORE 21.00 – TEATRO ODEON
Teatro Prosa
TRAVIATA
Con Silvia Priori
Soprano: Kaoru Saito
Testo e regia Silvia Priori e Roberto Gerbolès
8 NOVEMBRE – NAPOLI
ORE 11.00 – SALA SOLE
Teatro prosa
SEI MIA
Di e con Silvia Priori
10 NOVEMBRE – GALLARATE (VA)
ORE 10.00 – SALONE SCUOLA INFANZIA COLLODI
Teatro Family
LA GABBIANELLA
con Arianna Rolandi e Shinya Murayama
Testo e regia di Silvia Priori
13 NOVEMBRE – BRESSO (MI)
ORE 21.00 – TEATRO PERTINI
Teatro Prosa
CASSANDRA
Con Silvia Priori
Ancella Arianna Rolandi
14 NOVEMBRE – VARESE
ORE 21.00 – TEATRO NUOVO
Teatro Prosa
TRAVIATA
Con Silvia Priori
Soprano: Kaoru Saito
Testo e regia Silvia Priori e Roberto Gerbolès
15 NOVEMBRE – VERSCIO (SVIZZERA)
ORE 20.00 – TEATRO DIMITRI
Teatro Danza
in collaborazione con i KATAKLO’ (MI)
FELLINI
Con Silvia Priori e Roberto Gerbolès
Kataklò Acrobatic performers: Simone Ceraolo, Federica Cuzzaniti, Cristian Lunghi, Greta Paladina, Lucrezia Saioni
Coreografie: Giulia Staccioli
Testo e regia Silvia Priori e Roberto Gerbolès
17 NOVEMBRE – S. PIERO IN BAGNO (FC)
ORE 10.30 – TEATRO GARIBALDI
Teatro Family
NENA
Con Silvia Priori
Testo e regia di Silvia Priori
18 NOVEMBRE – BIBBIENA (AR)
ORE 10.30 – TEATRO DOVIZI
Teatro Family
NENA
Con Silvia Priori
Testo e regia di Silvia Priori
19 NOVEMBRE – AVEZZANO (AQ)
ORE 10.00 – TEATRO DEI MARSI
Teatro Prosa
ANTIGONE
Di e con Silvia Priori
21 NOVEMBRE – PECHINO – CINA
ORE 21.00 – ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA
Teatro Prosa
LA REGINA DELLE NEVI (Anteprima)
Di e con Silvia Priori E Roberto Gerbolès
23 NOVEMBRE – TORINO
ORE 11.00 – TEATRO AGNELLI
Teatro Family
PETER PAN
Con Arianna Rolandi e Fabrizio Cadonà
Testo e regia: Silvia Priori
24 NOVEMBRE – CIVATE (LC)
ORE 21.00 – AULA MAGNA “RINO MAURI” IST. COMPRENSIVO
Teatro Prosa
CASSANDRA
Di e con Silvia Priori
Ancella Arianna Rolandi
25 NOVEMBRE – CARNAGO (VA)
ORE 9.30 – SALA FORO BIBLIOTECA BICA
Teatro Prosa
SEI MIA
Di e con Silvia Priori
28 NOVEMBRE – ALBINO (BG)
ORE 21.00 – AUDITORIUM
Teatro Opera
CARMEN
Con Silvia Priori
Mezzo soprano Tania Pacilio
Ballerina flamenco: Mariarosaria Mottola
Testo di Silvia Priori
Regia di Kuniaki Ida
29 NOVEMBRE – PARMA
ORE 10.00 – TEATRO DEL CERCHIO
Teatro Prosa
ANTIGONE
Di e con Silvia Priori
Performer: Arianna Rolandi
30 NOVEMBRE – CALCARA (BO)
ORE 17.00 – TEATRO COMUNALE
Teatro Family
PETER PAN
Con Arianna Rolandi e Fabrizio Cadonà
Testo e regia: Silvia Priori
