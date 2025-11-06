Da Cadegliano a Pechino, lo straordinario viaggio autunnale di Teatro Blu

Partire dalla piccola Cadegliano Viconago e arrivare fino a Pechino, passando per quattordici città italiane. È l’impresa di novembre per Teatro Blu, che in poco meno di un mese disegna una mappa artistica che attraversa confini geografici e culturali, portando il teatro varesino dal locale all’internazionale.

Il tour di Silvia Priori e della sua compagnia tocca un territorio straordinariamente ampio, distribuito su sette regioni italiane più due tappe all’estero in Svizzera e Cina. Un percorso che dice molto sulla capacità della compagnia di tessere relazioni profonde con il proprio territorio senza perdere l’ambizione di confrontarsi con palcoscenici internazionali.

Il cuore pulsante della tournée resta la Lombardia, con ben cinque appuntamenti. Si parte il 10 novembre da Gallarate con “La Gabbianella”, si passa per Bresso il 13 novembre con “Cassandra”, si arriva al Teatro Nuovo di Varese il 14 novembre con “Traviata”, per poi toccare Carnago il 25 novembre con “Sei mia”, Civate il 24 novembre sempre con “Cassandra” e concludere ad Albino il 28 novembre con “Carmen”.

Ma lo sguardo si allarga decisamente verso sud. Il 7 novembre Reggio Calabria e l’8 novembre Napoli rappresentano le punte estreme e più importanti di un percorso che abbraccia anche l’Abruzzo il 19 novembre con Avezzano. Il centro Italia è presente attraverso la Toscana con Bibbiena il 18 novembre, mentre l’Emilia Romagna fa la sua parte con tre tappe: San Piero in Bagno il 17 novembre, Parma il 29 novembre e Calcara il 30 novembre. Il Piemonte compare con l’importante appuntamento torinese al Teatro Agnelli il 23 novembre.

Le due trasferte internazionali rappresentano però il salto di qualità: la tappa svizzera del 15 novembre a Verscio, al Teatro Dimitri, vede la collaborazione con i Kataklò per lo spettacolo su Fellini. Ma è l’appuntamento pechinese del 21 novembre quello che segna il momento più prestigioso della tournée: presentare all’Istituto Italiano di Cultura l’anteprima de “La Regina delle Nevi”, dedicata alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, significa portare il teatro varesino su un palcoscenico diplomatico e culturale di livello internazionale.

IL PROGRAMMA NEI DETTAGLI

7 NOVEMBRE – REGGIO CALABRIA

ORE 21.00 – TEATRO ODEON

Teatro Prosa

TRAVIATA

Con Silvia Priori

Soprano: Kaoru Saito

Testo e regia Silvia Priori e Roberto Gerbolès

8 NOVEMBRE – NAPOLI

ORE 11.00 – SALA SOLE

Teatro prosa

SEI MIA

Di e con Silvia Priori

10 NOVEMBRE – GALLARATE (VA)

ORE 10.00 – SALONE SCUOLA INFANZIA COLLODI

Teatro Family

LA GABBIANELLA

con Arianna Rolandi e Shinya Murayama

Testo e regia di Silvia Priori

13 NOVEMBRE – BRESSO (MI)

ORE 21.00 – TEATRO PERTINI

Teatro Prosa

CASSANDRA

Con Silvia Priori

Ancella Arianna Rolandi

14 NOVEMBRE – VARESE

ORE 21.00 – TEATRO NUOVO

Teatro Prosa

TRAVIATA

Con Silvia Priori

Soprano: Kaoru Saito

Testo e regia Silvia Priori e Roberto Gerbolès

15 NOVEMBRE – VERSCIO (SVIZZERA)

ORE 20.00 – TEATRO DIMITRI

Teatro Danza

in collaborazione con i KATAKLO’ (MI)

FELLINI

Con Silvia Priori e Roberto Gerbolès

Kataklò Acrobatic performers: Simone Ceraolo, Federica Cuzzaniti, Cristian Lunghi, Greta Paladina, Lucrezia Saioni

Coreografie: Giulia Staccioli

Testo e regia Silvia Priori e Roberto Gerbolès

17 NOVEMBRE – S. PIERO IN BAGNO (FC)

ORE 10.30 – TEATRO GARIBALDI

Teatro Family

NENA

Con Silvia Priori

Testo e regia di Silvia Priori

18 NOVEMBRE – BIBBIENA (AR)

ORE 10.30 – TEATRO DOVIZI

Teatro Family

NENA

Con Silvia Priori

Testo e regia di Silvia Priori

19 NOVEMBRE – AVEZZANO (AQ)

ORE 10.00 – TEATRO DEI MARSI

Teatro Prosa

ANTIGONE

Di e con Silvia Priori

21 NOVEMBRE – PECHINO – CINA

ORE 21.00 – ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA

Teatro Prosa

LA REGINA DELLE NEVI (Anteprima)

Di e con Silvia Priori E Roberto Gerbolès

23 NOVEMBRE – TORINO

ORE 11.00 – TEATRO AGNELLI

Teatro Family

PETER PAN

Con Arianna Rolandi e Fabrizio Cadonà

Testo e regia: Silvia Priori

24 NOVEMBRE – CIVATE (LC)

ORE 21.00 – AULA MAGNA “RINO MAURI” IST. COMPRENSIVO

Teatro Prosa

CASSANDRA

Di e con Silvia Priori

Ancella Arianna Rolandi

25 NOVEMBRE – CARNAGO (VA)

ORE 9.30 – SALA FORO BIBLIOTECA BICA

Teatro Prosa

SEI MIA

Di e con Silvia Priori

28 NOVEMBRE – ALBINO (BG)

ORE 21.00 – AUDITORIUM

Teatro Opera

CARMEN

Con Silvia Priori

Mezzo soprano Tania Pacilio

Ballerina flamenco: Mariarosaria Mottola

Testo di Silvia Priori

Regia di Kuniaki Ida

29 NOVEMBRE – PARMA

ORE 10.00 – TEATRO DEL CERCHIO

Teatro Prosa

ANTIGONE

Di e con Silvia Priori

Performer: Arianna Rolandi

30 NOVEMBRE – CALCARA (BO)

ORE 17.00 – TEATRO COMUNALE

Teatro Family

PETER PAN

Con Arianna Rolandi e Fabrizio Cadonà

Testo e regia: Silvia Priori