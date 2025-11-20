Da Chicago arrivano alla fama mondiale gli Earth, Wind & Fire di Maurice White
Avevano già pubblicato sei dischi in studio ma il grande successo arrivò nel 1975
Veloce puntata nel funk per parlare di un gruppo che trovò gloria anche da noi, dove altri come i Funkadelic o i Parliament non se li filava nessuno.
Gli Earth, Wind & Fire debuttarono nel 1971: in loro qualcuno vide giustamente una prosecuzione del lavoro di Sly Stone e Stevie Wonder, ma qualche critico si spinse ancora più in là sino a definirli una versione black dei Chicago o dei Blood, Sweat and Tears.
Con questi due gruppi avevano certo in comune la caratteristica di essere in molti di più del classico quartetto o quintetto: fra percussionisti, sezione fiati e cantanti gli EW&F erano in più di dieci! Nel 1975 avevano già pubblicato ben sei album e, di ritorno da una prima tournée in Europa, entrarono in studio per incidere qualche pezzo e completare così questo Gratitude, che è un doppio parte dal vivo e parte no: mezzo voto in meno per avere mischiato i pezzi, eliminando così quel piacevole senso (spesso ahimè finto) di concerto continuo. Fu un successone di vendite anche perché trascinato dal singolo “Sing a song”, che resterà come uno dei pezzi-simbolo per tutta la carriera del gruppo.
Curiosità: il nome Earth, Wind & Fire deriva dall’astrologia, essendo il leader del gruppo Maurice White del sagittario, segno legato appunto agli elementi di terra, aria e fuoco. Ma Earth, Air & Fire si pronunciava male ed allora l’aria diventò vento, che dava anche un senso di movimento. Originariamente si chiamavano The Salty Peppers.
