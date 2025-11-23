Da Simenon al mercatino di Natale, i prossimi appuntamenti alla Galleria Boragno di Busto

Non si è ancora concluso il programma di novembre della Galleria Boragno e l’inizio di dicembre è già colmo di eventi negli spazi di via Milano 4, nel centro storico di Busto Arsizio.

Ecco i prossimi appuntamenti in calendario:

Giovedì 27 novembre alle 18:30 sarà ospite della Galleria Boragno Tiziano Fratus, autore del libro “L’affaire Simenon“, edito Solferino Libri. Quello di George Simenon è un caso editoriale eccezionale: un successo mondiale che dura da quasi un secolo, anzitutto grazie alla serie del Commissario Maigret.

Tiziano Fratus, che di Simenon è esperto e appassionato lettore, accompagna il lettore in un viaggio nella sua vita e nei segreti della sua opera sterminata per conoscerlo meglio e orientarsi nella selva dei suoi scritti.

L’Affaire Simenon è un vero e proprio vademecum letterario che, dietro la lente del commissario più famoso di Parigi, permetterà al lettore di guardare il mondo con occhi nuovi, curarsi con la letteratura e, perché no, vivere meglio.

Lunedì 1 dicembre alle 18:00 sarà ospite della Galleria Boragno Gianni Gandin, autore del libro “Presto occuperemo il Paradiso”, Giacovelli Editore.

Manuel è un giovane e talentuoso gamer che, durante le dirette in rete, ama vestirsi come il John Travolta del mai dimenticato “Saturday Night Fever”.

Coinvolto suo malgrado in un programma di sperimentazione sulla rimozione dei ricordi, vive una traumatizzante esperienza di neuro-simulazione interattiva nell’anno 1977. In questo spazio dove Metaverso, gaming e Al rendono difficilmente decifrabile il confine tra reale e virtuale, si ritrova come conduttore di una radio libera a fianco del proprio padre e con la medesima età, attraversando gli eventi dell’infuocato periodo: le lotte studentesche, le occupazioni, i concerti, le autoriduzioni, il convegno di Bologna, il terrorismo.

Da venerdì 5 a lunedì 8 dicembre alla Galleria Boragno si terrà invece il mercatino di Natale con le creazioni di Maristella, Mon Amour Bijoux, Paola Bijoux , Serie de Boutons e Francesca Testa, con tante originali idee regalo per le feste. L’evento sarà aperto al pubblico dal sabato al lunedì dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. L’inaugurazione è prevista venerdì 5 alle 16:30

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 340-4233019 – 3289521805