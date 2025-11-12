Dai regali alle esperienze: il Natale di negozi e aziende su VareseNews
Dai regali alle esperienze da vivere insieme: le realtà del territorio scelgono lo speciale “Natale nel Varesotto” di VareseNews per raccontare il loro Natale ai lettori
Può sembrare presto, ma è già tempo di pensare al Natale. Le feste più attese dell’anno si preparano con anticipo e, anche quest’anno, molte attività del territorio hanno scelto VareseNews per farsi conoscere, raccontare il proprio Natale e proporre idee regalo e momenti da vivere insieme.
“Natale nel Varesotto” è lo spazio dedicato dove negozi, aziende, associazioni ed enti possono presentare:
– idee regalo originali;
– esperienze da condividere in famiglia o con gli amici;
– iniziative, eventi e appuntamenti a tema natalizio.
Un racconto corale che mette al centro il Varesotto, le sue imprese e le persone che lo vivono ogni giorno, accompagnando i lettori nella scelta di cosa regalare e dove vivere l’atmosfera delle feste.
Hanno già scelto di collaborare con noi per il loro Natale:
– Agricola
– Bianchi 1902
– FAI – Fondo Ambiente Italiano, Casa Macchi
– Good Samaritan ODV
– Mercatini di Natale a Varese
– Nicora Garden
– Punto Rosso Lazzaroni
– Salumificio Levis
– TreVi
– Volpe Innamorata
E l’elenco è in continuo aggiornamento: lo speciale accoglie le storie e le proposte di chi vuole farsi trovare dai lettori nel periodo più caldo dell’anno per il commercio e la promozione del territorio.
Se vuoi raccontare anche tu il tuo Natale su VareseNews e raggiungere un pubblico interessato, puoi aderire a uno dei nostri servizi di comunicazione dedicati.
Il servizio è a pagamento. Per saperne di più scrivi a marketing@varesenews.it oppure chiama il numero 0332 873168.
Per scoprire altri servizi di comunicazione, compila il form qui sotto.
