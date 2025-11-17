Varese News

“Dal Parquet”: il dopopartita di Openjobmetis – Acqua San Bernardo 91-82

Episodio stagionale numero 8 del nostro podcast dedicato ai dopopartita della Pallacanestro Varese. Librizzi e compagni tornano al successo nella partita più attesa, il derby con Cantù: vittoria meritata che fa respirare la classifica

dal parquet stagione 2 episodio 8

Le partite non sono tutte uguali, almeno per i tifosi, e il ritorno alla vittoria della Openjobmetis nel derby con Cantù è senza dubbio una pietra miliare all’interno di questa stagione. Varese ritrova i due punti e lo fa con pieno merito, nella serata più attesa: 91-82 il risultato finale con prestazioni notevoli di Iroegbu e Assui. Al match di domenica 16 novembre è dedicato il nuovo episodio di “Dal Parquet – Il dopopartita di VareseNews”, il nostro podcast dedicato ai match della Pallacanestro Varese: all’interno del podcast trovate i voti ai giocatori di Damiano Franzetti, le parole di coach Kastritis, il racconto del momento decisivo, i commenti dei tifosi (per inviare i vostri vocali: 353 4848857) e il punto tecnico di coach Roberto Conti.

“Dal Parquet” è disponibile nei canali di VareseNews sulle principali piattaforme audio come Spreaker, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast oltre che su Youtube. Ricordatevi di cliccare “Mi piace” per restare sempre aggiornati sulle nuove puntate!
La fotografia è di Maurizio Borserini, il supporto tecnico di Thomas Massara.
Giovedì invece non perdete la puntata di “Luci a Masnago” su Radio Materia, in diretta dalle 14.


LA CRONACALE PAGELLELE INTERVISTEFOTOGALLERY 1FOTOGALLERY 2

Pubblicato il 17 Novembre 2025
