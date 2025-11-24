“Dal Parquet”: il dopopartita di Openjobmetis – Old Wild West 59-66

Si fa fatica a ricordare partite peggiori e, a detta di tutti, quella disputata dalla Openjobmetis alla Itelyum Arena contro Udine entra di diritto tra le più brutte di sempre, almeno sul campo di casa. Varese perde con la Old Wild West 59-66 e ripiomba nella zona buia della classifica, con un attacco completamente depotenziato e con troppi dubbi sui singoli giocatori e sulla gestione dell’allenatore. Al match di domenica 23 novembre è dedicato il nuovo episodio di “Dal Parquet – Il dopopartita di VareseNews”, il nostro podcast dedicato ai match della Pallacanestro Varese: all’interno trovate i voti ai giocatori di Damiano Franzetti, le parole di coach Kastritis, il racconto del momento decisivo, i commenti dei tifosi (per inviare i vostri vocali: 353 4848857) e il punto tecnico di coach Roberto Conti.

“Dal Parquet” è disponibile nei canali di VareseNews sulle principali piattaforme audio come Spreaker, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast oltre che su Youtube. Ricordatevi di cliccare “Mi piace” per restare sempre aggiornati sulle nuove puntate!

La fotografia è di Mattia Martegani, il supporto tecnico di Thomas Massara.

Giovedì invece non perdete la puntata di “Luci a Masnago” su Radio Materia, in diretta dalle 14.



