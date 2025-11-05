“Dal Parquet”: il dopopartita di Openjobmetis – Olidata Virtus 77-83
Episodio stagionale numero 6 del nostro podcast sulla Pallacanestro Varese in versione XXL, con anche il trio di "Luci a Masnago". Con Bologna altro stop in volata dopo una buona prova. Ascoltalo su tutte le piattaforme audio
Non si interrompe la serie di sconfitte della Openjobmetis Varese, ancora a secco sul campo di casa. I biancorossi perdono in volata (77-83) contro i campioni d’Italia della Olidata Virtus Bologna pur mostrando ulteriori passi avanti sul piano del gioco e della lotta a rimbalzo.
Alla partita della Itelyum Arena è dedicato il nuovo episodio di “Dal Parquet – Il dopopartita di VareseNews”, il nostro podcast dedicato ai match della Pallacanestro Varese che in questa occasione è in versione XXL. Giovedì infatti non andrà in onda “Luci a Masnago” (per la concomitanza con il nostro Festival Glocal), quindi abbiamo integrato in questo episodio il commento a tre voci (Bettoni-Brezzi-Franzetti) al match.
Per il resto all’interno del podcast trovate i voti ai giocatori di Damiano Franzetti, le parole di coach Kastritis, il racconto del momento decisivo, un commenti giunto da un tifoso (per inviare i vostri vocali: 353 4848857) e il punto tecnico di coach Roberto Conti.
“Dal Parquet” è disponibile nei canali di VareseNews sulle principali piattaforme audio come Spreaker, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast oltre che su Youtube. Ricordatevi di cliccare “Mi piace” per restare sempre aggiornati sulle nuove puntate!
La fotografia è di Maurizio Borserini, il supporto tecnico di Thomas Massara.
GLI ARTICOLI DI VARESENEWS
LA CRONACA – LE PAGELLE – LE INTERVISTE – LA FOTOGALLERY
