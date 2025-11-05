Varese News

Sport

“Dal Parquet”: il dopopartita di Openjobmetis – Olidata Virtus 77-83

Episodio stagionale numero 6 del nostro podcast sulla Pallacanestro Varese in versione XXL, con anche il trio di "Luci a Masnago". Con Bologna altro stop in volata dopo una buona prova. Ascoltalo su tutte le piattaforme audio

basket dal parquet

Non si interrompe la serie di sconfitte della Openjobmetis Varese, ancora a secco sul campo di casa. I biancorossi perdono in volata (77-83) contro i campioni d’Italia della Olidata Virtus Bologna pur mostrando ulteriori passi avanti sul piano del gioco e della lotta a rimbalzo.
Alla partita della Itelyum Arena è dedicato il nuovo episodio di “Dal Parquet – Il dopopartita di VareseNews”, il nostro podcast dedicato ai match della Pallacanestro Varese che in questa occasione è in versione XXL. Giovedì infatti non andrà in onda “Luci a Masnago” (per la concomitanza con il nostro Festival Glocal), quindi abbiamo integrato in questo episodio il commento a tre voci (Bettoni-Brezzi-Franzetti) al match.
Per il resto all’interno del podcast trovate i voti ai giocatori di Damiano Franzetti, le parole di coach Kastritis, il racconto del momento decisivo, un commenti giunto da un tifoso (per inviare i vostri vocali: 353 4848857) e il punto tecnico di coach Roberto Conti.

“Dal Parquet” è disponibile nei canali di VareseNews sulle principali piattaforme audio come Spreaker, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast oltre che su Youtube. Ricordatevi di cliccare “Mi piace” per restare sempre aggiornati sulle nuove puntate!
La fotografia è di Maurizio Borserini, il supporto tecnico di Thomas Massara.


.
.
.
GLI ARTICOLI DI VARESENEWS
.
LA CRONACALE PAGELLELE INTERVISTELA FOTOGALLERY

di
Pubblicato il 05 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.