“Dal Parquet”: il dopopartita di Umana – Openjobmetis 86-75

Quarta sconfitta consecutiva per la OpenjobmetisVarese, che cade a Venezia (86-75) dopo una prova incoraggiante in cui, però, i miglioramenti non bastano per aggiungere due punti alla classifica dei biancorossi. Alla partita del palasport “Taliercio” è dedicato il nuovo episodio di “Dal Parquet – Il dopopartita di VareseNews”, il nostro podcast dedicato ai match della Pallacanestro Varese.

All’interno del podcast trovate i voti ai giocatori di Damiano Franzetti, le parole di coach Kastritis, il racconto del momento decisivo, alcuni commenti scelti tra quelli dei tifosi (per inviare i vostri vocali: 353 4848857) e il punto tecnico di coach Roberto Conti.

“Dal Parquet” è disponibile nei canali di VareseNews sulle principali piattaforme audio come Spreaker, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast oltre che su Youtube. Ricordatevi di cliccare “Mi piace” per restare sempre aggiornati sulle nuove puntate!

La fotografia è di Mattia Martegani, il supporto tecnico di Thomas Massara.

Giovedì non andrà in onda la nostra trasmissione “Luci a Masnago” su Radio Materia, mentre “Dal Parquet” torna mercoledì 5 dalle 11 a causa del turno infrasettimanale tra Varese e Virtus Bologna.



GLI ARTICOLI DI VARESENEWS

