Dal primo gennaio anche Leggiuno applica la tassa di soggiorno

A partire dal 1° gennaio 2026, anche il Comune di Leggiuno introdurrà l’imposta di soggiorno. La decisione è stata formalizzata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 14 ottobre 2025, con la quale è stato approvato anche il relativo Regolamento. Come comunicazione sul sito ufficiale del comune. (Foto di copertina di Roberto Vanola)

Leggiuno si allinea così ad altri Comuni del Lago Maggiore, dove questo tributo è già in vigore da tempo come forma di sostegno al comparto turistico e ai servizi del territorio. Dal 2023 è stata introdotta a Laveno Mombello, ad esempio.

Chi paga l’imposta

L’imposta sarà a carico di chi soggiorna nelle strutture ricettive del territorio comunale. Sono previste alcune esenzioni e riduzioni, definite all’interno del regolamento approvato.

Le tariffe sono state stabilite con una seconda deliberazione, la n. 111 della Giunta Comunale, approvata nello stesso giorno (14 ottobre 2025) ed esecutiva secondo la normativa vigente.

A cosa servirà il gettito

I fondi raccolti attraverso l’imposta saranno destinati a progetti a favore del turismo e delle strutture ricettive, oltre che alla manutenzione, valorizzazione e recupero del patrimonio culturale e ambientale del territorio.

Inoltre, il gettito potrà essere impiegato per finanziare i servizi pubblici locali, con ricadute dirette sulla qualità della vita sia per residenti che per visitatori.