Dalla Regione 200mila euro per gli impianti Sportivi a Castellanza
La prima fase del bando "Impianti Sportivi 2025” finanzia complessivamente 43 Comuni lombardi con oltre 9 milioni di euro, evidenziando la partecipazione diffusa dei piccoli centri alle politiche regionali di prossimità.
La prima fase del Bando “Impianti Sportivi 2025”, dedicata alla Linea 1 (contributi da 70.000 a 300.000 euro), assegna alla provincia 337.403 euro a fondo perduto per due Comuni sotto i 15.000 abitanti. La prima fase del bando finanzia complessivamente 43 Comuni lombardi con oltre 9 milioni di euro, evidenziando la partecipazione diffusa dei piccoli centri alle politiche regionali di prossimità. I consiglieri Romana Dell’Erba e Luigi Zocchi dichiarano: «Un contributo prezioso per migliorare la sicurezza, la funzionalità e la fruibilità degli impianti sportivi, rafforzando lo sport come presidio sociale». Comuni finanziati: Castellanza – 200.000 euro e Daverio – 137.403 euro. Gli interventi riguarderanno riqualificazione e adeguamento funzionale di palestre, campi e spazi associativi. I consiglieri ringraziano il sottosegretario Sport e Giovani Federica Picchi per aver costruito un bando attento ai fabbisogni dei territori.
