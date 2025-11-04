Varese News

Dall’Ossola al cuore del Seprio: un’escursione culturale con i “Sentieri degli Spalloni”

Sabato 15 novembre una camminata tra Castiglione Olona, Monastero di Torba e Castelseprio, con tappa finale a Materia Spazio Libero di Castronno. L’iniziativa, promossa con “La Via Francisca del Lucomagno”, celebra i 150 anni dei cippi di confine in Cravariola

Una giornata per intrecciare storia, paesaggio e memorie di confine. L’associazione “Sentieri degli Spalloni”, in collaborazione con l’associazione “In cammino – La Via Francisca del Lucomagno”, propone per sabato 15 novembre l’escursione culturale “Il Contado del Seprio e la famiglia Orelli”, un itinerario che attraversa alcuni dei luoghi più identitari della provincia di Varese e della Lombardia longobarda. L’evento si inserisce nelle celebrazioni per i 150 anni dalla posa dei cippi di confine tra Italia e Svizzera in Cravariola, rilanciando il legame storico tra Ossola, Varese e Ticino.

La partenza è prevista in pullman da Domodossola alle 6.00 con destinazione Castiglione Olona, il borgo rinascimentale noto come la “Piccola Toscana di Lombardia”. Qui i partecipanti effettueranno una visita guidata al centro storico: un percorso tra la Collegiata, il Battistero e Palazzo Branda Castiglioni, sulle orme del cardinale Branda che trasformò il paese natale in un progetto di “città ideale”.

Non solo arte: il programma prosegue con una escursione di circa 4 km lungo un tratto della Via Francisca del Lucomagno, immersi in paesaggi fluviali e agricoli fino al Monastero di Torba, primo Bene del FAI. Il complesso, di origine longobarda e parte del parco archeologico Torba–Castelseprio, è incluso nel sito seriale UNESCO “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568–774 d.C.)”. Una guida illustrerà storia e significato di questi luoghi, autentici capisaldi dell’identità altomedievale del territorio.

Alle 13.00 è prevista la pausa pranzo nella sala del Ristorante Antica Torre del Monastero di Torba, momento conviviale e di condivisione dell’esperienza. Nel pomeriggio, il gruppo raggiungerà in pullman l’area archeologica di Castelseprio per proseguire le visite e completare l’itinerario di approfondimento.

La giornata si chiuderà alle 17.00 con la seconda proiezione del documentario “Cravariola, l’alpe della dote” presso Materia Spazio Libero a Castronno, spazio culturale che ospiterà l’evento conclusivo della giornata dedicata al territorio e alla memoria di confine. La partecipazione alla proiezione è gratuita ma è necessaria la prenotazione QUI.

Pubblicato il 04 Novembre 2025
