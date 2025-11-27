Varese News

Università

Dall’Università dell’Insubria un viaggio storico dedicato al concetto di benessere nella cultura britannica

Un convegno internazionale a Varese esplora il benessere come valore culturale, linguistico e sociale, tra storia, linguaggio, salute e partecipazione civile

Fino al XVII secolo, in Gran Bretagna della parola “wellbeing”, o benessere, non c’era traccia. Arrivò nel 16511 grazie a un testo di Baldassarre Castiglioni in cui si dava merito alle donne che si occupavano del benessere del loro gruppo famigliare. Erano loro infatti, a occuparsi sia di cucinare sia di preparare i rimedi per le malattie.

È questa una delle tante curiosità uscite dai un progetto di ricerca interuniversitario «Discorsi e contesti del benessere nella storia della lingua inglese», finanziato dal Ministero dell’Università e della ricerca nell’ambito dei Progetti di rilevante interesse nazionale Prin2022. L’iniziativa ha riunito studiosi e studiose provenienti da quattro atenei: Bergamo, Firenze, Insubria e Milano.

Oggi, nella sede di Villa Toeplitz dell’Università dell’Insubria si è svolta la prima delle due giornate di convegno per presentare i risultati condotti dai diversi gruppi, ciascuno dedicato a un ambito diverso.

Nel corso dei due anni di attività, il gruppo di ricerca ha esplorato come il concetto di benessere sia stato espresso, narrato e negoziato nei testi inglesi dal passato all’età contemporanea. L’analisi ha coinvolto aree diverse: divulgazione scientifica, stampa e partecipazione civica, manuali educativi, testi dedicati al tempo libero. L’obiettivo è stato quello di ricostruire l’evoluzione di idee, pratiche, linguaggi e rappresentazioni del benessere e valutarne l’impatto sui discorsi pubblici, sulle abitudini sociali e sulle forme di partecipazione civile.

All’Università dell’Insubria la professoressa Alessandra Vicentini, docente di lingua inglese, ha diretto il lavoro di ricerca improntato sul benessere di tipo sanitario.

«L’intento collettivo – spiega Alessandra Vicentini – è stato quello di mostrare come il benessere non sia un concetto neutro, ma una costruzione culturale e linguistica che cambia nel tempo: studiarlo attraverso i testi dei mondi inglesi significa capire come le società abbiano rappresentato, narrato e trasmesso l’idea stessa di “stare bene”, e come ciò continui a influenzare il nostro presente».

Il responsabile scientifico nazionale è il professor Giovanni Iamartino dell’Università degli Studi di Milano. Le responsabili delle unità locali sono Marina Dossena dell’Università degli Studi di Bergamo, Christina Muriel Samson dell’Università degli Studi di Firenze e Alessandra Vicentini, docente di lingua inglese dell’Università dell’Insubria.

università insubria

Dall’individuo alla collettività: il benessere nella storia

I risultati del lavoro offrono uno spaccato sorprendente: se in origine il benessere veniva inteso come forza morale e salute interiore, nel corso del Settecento e Ottocento ha assunto un significato sempre più sociale e collettivo, diventando oggetto di attenzione anche da parte delle istituzioni. Una trasformazione che ha trovato espressione anche nella definizione fornita nel 1948 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo cui il benessere è un equilibrio tra salute fisica, mentale, sociale e spirituale.

«Oggi – ha sottolineato Vicentini – il termine wellbeing è usato per indicare un concetto multidimensionale: parlare di benessere significa parlare anche di cultura, linguaggio, relazioni, qualità della vita. E proprio per questo è un tema di grande attualità, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU».

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 27 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.