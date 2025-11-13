D’Annunzio tra poesia, guerra e amori: a Gavirate la lezione del professor Introini

Lunedì 24 novembre alle medie di Gavirate, un incontro organizzato da Ugate e Lions per riscoprire la figura del Vate, tra biografia fuori dagli schemi e riflessioni attuali

Un appuntamento culturale di grande fascino e attualità attende il pubblico lunedì 24 novembre alle ore 16, presso le scuole medie di Gavirate. A salire in cattedra sarà il professor Alberto Introini, docente di Letteratura italiana e Storia contemporanea presso l’Istituto Elvetico di Lugano, per una conferenza dal titolo: “Gabriele D’Annunzio: la passione in tutto”.

L’incontro, organizzato da Ugate e dal Lions Club, propone una rilettura intensa e articolata di uno degli autori più controversi e affascinanti della letteratura italiana: Gabriele D’Annunzio, il “vate” che seppe trasformare la sua vita in un’opera d’arte e scandalo.

Tre i filoni attraverso cui il professor Introini guiderà il pubblico: lo scrittore precoce, che pubblicò il primo libro a 16 anni e a 25 aveva già scritto Il Piacere; il guerriero audace, che partecipò volontariamente alla Grande Guerra e fu protagonista di imprese leggendarie come il volo su Vienna e la beffa di Buccari; e l’amante instancabile, noto per i suoi innumerevoli legami sentimentali, oltre che per un solo matrimonio.

«La grande modernità di D’Annunzio – sottolinea Introini – sta nella sua capacità di promuovere se stesso: oggi lo chiameremmo un maestro del marketing ante litteram. Sapeva come far parlare di sé, tra scandali, imprese eroiche e provocazioni pubbliche, come il celebre calendario in cui apparve seminudo».

L’iniziativa si inserisce nel percorso di divulgazione culturale portato avanti da Ugate e Lions con l’obiettivo di coinvolgere cittadini di ogni età attraverso eventi divulgativi di qualità. L’ingresso è libero e aperto a tutti.