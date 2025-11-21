Davide Bellotto è il nuovo segretario generale della Fillea Cgil di Varese. L’assemblea generale del sindacato lo ha eletto ieri all’unanimità.

Bellotto ha 54 anni, è nato a Varese da una famiglia operaia: entrambi i genitori hanno lavorato nel settore metalmeccanico alla BTicino. Dopo la maturità classica conseguita nel 1990, si è laureato in Giurisprudenza nel 1996.

Il suo percorso nella Cgil varesina è iniziato nel marzo dello stesso anno al Centro Servizi Fiscali, dove ha lavorato fino al giugno 2000 occupandosi delle campagne fiscali. Poi il passaggio al Patronato Inca Cgil, dove per diciotto anni si è dedicato in particolare alle malattie professionali e alle domande di pensione in convenzione internazionale.

Nel luglio 2018 è entrato come funzionario nella Fillea Cgil Varese e a dicembre 2022 è stato eletto in segreteria con deleghe sulla formazione e sull’analisi della cantieristica. Come segretario ha assunto la responsabilità degli impianti di laterizi, manufatti e cemento, seguendo per conto della Fillea varesina gli ultimi rinnovi contrattuali.

«Siamo coscienti delle difficoltà del nostro agire in un contesto economico denso di incertezze, aggravato dagli insistenti richiami alla guerra e al riarmo, in una società che si caratterizza per una profonda crisi della partecipazione democratica, ma non temiamo le sfide future – ha dichiarato il neoeletto segretario – Giustizia sociale, umanità e solidarietà: la strada maestra passa attraverso il consolidamento dei legami con lavoratrici e lavoratori, nel proseguire sulla via dell’estensione degli ambiti di contrattazione e della massima diffusione delle RSU nei luoghi di lavoro».

A nome dell’intera assemblea generale, Bellotto ha ringraziato Stefano Rizzi per il lavoro svolto in questi anni. All’assemblea erano presenti Angelo Sposato della segreteria Fillea nazionale, Katiuscia Calabretta segretaria generale Fillea Lombardia e Stefania Filetti segretaria generale della Camera del Lavoro di Varese.