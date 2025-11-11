“Declinazioni di economia”: il 21 novembre a Castronno il primo evento lombardo di Rete al Femminile
Quattro i temi centrali: finanza, tempo, relazioni e leadership personale, per un’economia a misura di professionista e di persona
Sarà Materia Spazio Libero di Castronno a ospitare, venerdì 21 novembre 2025, il primo evento regionale lombardo di Rete al Femminile, l’associazione che riunisce donne libere professioniste, freelance e imprenditrici di tutta Italia. L’appuntamento, dal titolo “Declinazioni di economia – Tutto quello che conta”, si svolgerà dalle 10 alle 17 e sarà una giornata interamente dedicata a formazione, confronto e networking tra professioniste dei diversi settori.
Quattro temi per parlare di economia al femminile
Organizzato dai “nodi” lombardi di Varese, Milano, Monza Brianza e Lecco, l’evento nasce con l’obiettivo di “declinare” l’economia nella vita reale delle donne che lavorano in proprio, offrendo strumenti concreti per gestire risorse, tempo, relazioni ed energia. Il programma è suddiviso in quattro macro-aree tematiche, che saranno affrontate con professioniste ed esperte delle diverse reti provinciali:
Finanza e guadagni – per leggere i numeri, stabilire i prezzi e conoscere contratti e tutele;
Gestione del tempo – per organizzare la propria agenda in modo consapevole e personalizzato;
Relazioni e reti – per costruire alleanze e capitale sociale;
Leadership di sé – per riconoscere bisogni, confini e priorità nella vita professionale.
Talk, laboratori e mentoring personalizzato
La mattinata sarà dedicata ai talk ispirazionali (10.00 – 13.00), mentre nel pomeriggio si terranno laboratori pratici (14.30 – 16.30) e sessioni di mentoring one-to-one (15.30 – 16.30), dove le partecipanti potranno ricevere una micro-roadmap personalizzata per sviluppare i propri progetti.
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione su Eventbrite (link qui). È inoltre possibile prenotare un light lunch vegano preparato da Ilaria Pelucchi (LallabyCakes, Busto Arsizio) al costo di 18 euro; per esigenze alimentari particolari è necessario scrivere entro il 16 novembre a varese@retealfemminile.com.
Rete al Femminile: una rete nazionale per le professioniste
Rete al Femminile è un’associazione nazionale nata per valorizzare e sostenere le donne che lavorano in proprio, promuovendo formazione, aggiornamento e sinergie professionali. Attiva in tutta Italia attraverso le reti provinciali, la Rete promuove una cultura imprenditoriale e di autonomia economica che riconosce e valorizza la prospettiva femminile.
