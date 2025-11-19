Degrado e sporcizia alla stazione di Caronno Pertusella, FerrovieNord interviene dopo la lettera del sindaco

Condizioni igieniche pessime, necessità di manutenzioni urgenti, scarsa sicurezza per chi utilizza il servizio ferroviario. Da tempo i pendolari caronnesi lamentano il degrado della stazione e nei giorni scorsi il sindaco di Caronno Pertusella Marco Giudici ha deciso di scrivere a FerrovieNord segnalando la situazione disastrosa della stazione cittadina. A breve giro di posta la risposta dell’azienda.

«I lavori sono iniziati dalla giornata di ieri – scrive oggi FerrovieNord in una nota – con interventi di pulizia e manutenzione per ripristinare le condizioni di decoro a beneficio di tutti i viaggiatori e utenti della struttura. È stato eseguito ieri un intervento di pulizia radicale e di igienizzazione all’interno di tutti i locali della stazione – atrio, scale e sottopasso – eliminando ogni residuo di sporco e presenza di odori. Anche negli spazi esterni sono stati smaltiti alcuni materiali abbandonati nell’area rifiuti».

Questa mattina invece sono partiti interventi di riparazione per la sistemazione di danni alla pavimentazione e a zoccolature e intonaci delle scale di accesso ai binari. Inoltre, scrive sempre FerrovieNord, è stata verificata la presenza nell’atrio di stazione di alcune infiltrazioni d’acqua: «Nei prossimi giorni verrà realizzato un sopralluogo con la ditta di manutenzione per analizzare la natura del danno e pianificare gli interventi correttivi».

Sarà affrontata in tempi stretti, promette FerrovieNord anche la questione della porta vandalizzata: «Una delle due porte automatiche di ingresso della stazione è stata vandalizzata ed è quindi fuori servizio. Nel sopralluogo effettuato ieri con l’impresa di manutenzione è emerso che il danno subito non è riparabile e si rende quindi necessario procedere alla sostituzione completa. In attesa dell’intervento la porta è stata completamente chiusa e fissato un apposito cartello. L’accesso alle persone è quindi consentito dalla seconda porta automatica presente nell’ingresso».

Per quanto riguarda la sicurezza dei viaggiatori, FerrovieNord promette una maggiore sorveglianza: «Al fine di disincentivare comportamenti o utilizzi impropri delle strutture della stazione saranno aumentate le ispezioni diurne delle guardie giurate a Caronno Pertusella. Si ricorda inoltre che in stazione è a disposizione dei viaggiatori un Help point, dispositivo collegato con la centrale operativo di Saronno per richiedere informazioni, assistenza medica o intervento per la sicurezza in caso di necessità».

«Il nostro personale ha risposto nella stessa giornata alle richieste di sistemazione della stazione di Caronno Pertusella, con un intervento immediato per ripristinare quelle che devono essere le normali condizioni di accessibilità, pulizia, decoro e comfort della stazione da garantire ai nostri utenti – spiega Pier Antonio Rossetti, presidente di FerrovieNord – Colgo l’occasione per ribadire la mia personale disponibilità a dialogare con tutte le istituzioni del territorio per migliorare i nostri servizi e le nostre strutture a vantaggio di tutta la collettività».

Per reclami, richieste di intervento o altre necessità riguardanti la stazione di Caronno Pertusella o altre infrastrutture è sempre possibile inviare una segnalazione utilizzando le modalità pubblicate sul sito a questo link