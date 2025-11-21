Delegazione del Comune di Lodi in visita al Centro del Riuso di Busto Arsizio: «Un modello virtuoso da replicare»
AGESP Ambiente e ARS Ambiente hanno illustrato alla delegazione lodigiana l’organizzazione e le buone pratiche del Centro del Riuso, che negli anni ha attirato visite da diverse realtà europee
Una delegazione del Comune di Lodi ha visitato questa mattina il Centro del Riuso Comunale di Busto Arsizio, gestito da AGESP Ambiente per il Territorio S.r.l.. L’incontro rientra nel percorso avviato dal Comune lodigiano in vista della realizzazione del proprio nuovo centro del riuso, finanziato grazie a un contributo regionale.
Una visita per conoscere un modello che funziona
Ad accogliere gli ospiti sono stati Francesco Iadonisi, presidente di AGESP Ambiente per il Territorio, e Claudia Colombo, responsabile del Settore Igiene Ambientale, insieme ai tecnici di ARS Ambiente S.r.l., realtà che da anni affianca AGESP nel miglioramento della raccolta differenziata.
La delegazione di Lodi era composta dall’assessore all’Ambiente Stefano Caserini, dai tecnici comunali Alexandra Oceanu e Luca Amorosi, e da tre rappresentanti della Casa della Comunità Onlus, organismo che collaborerà alla futura gestione della struttura lodigiana.
Un centro del riuso attivo dal 2022
Il Centro del Riuso di Busto Arsizio – operativo dal 2022 – è stato scelto come riferimento per studiare da vicino un modello già consolidato e apprezzato. L’obiettivo della visita era approfondire l’organizzazione, le procedure di funzionamento e le buone pratiche che permettono al centro bustocco di recuperare oggetti ancora in buono stato, ridurre la produzione di rifiuti e promuovere concretamente l’economia circolare.
Una tradizione di scambi e collaborazioni
Non si tratta della prima volta in cui Busto Arsizio viene preso come esempio da altri enti. Negli anni, delegazioni provenienti dalla Galizia (2015), dall’area di Lourdes (2017), dalla regione polacca di Łódź (2022) e, lo scorso aprile, da aziende polacche del settore ambientale hanno visitato la città per studiarne i sistemi di raccolta differenziata e gestione dei rifiuti.
Una conferma della solidità del lavoro svolto: «Da oltre vent’anni il nostro sistema continua a dimostrare efficacia, innovazione e capacità di evolversi – rimarca AGESP – Il Centro del Riuso è oggi uno dei suoi elementi più significativi: un luogo dove gli oggetti recuperano valore e la riduzione dei rifiuti diventa un gesto quotidiano».
Fare rete per un futuro più sostenibile
La visita si inserisce in un percorso più ampio di scambio tra territori, con l’obiettivo di diffondere pratiche virtuose nella gestione dei rifiuti. Un dialogo che mette al centro la collaborazione tra enti locali, la cultura del riuso e le opportunità offerte dall’economia circolare.
