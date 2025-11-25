Dieci anni per il Natale dell’Alpino di Gorla Minore, il 30 novembre si fa festa

Hobbisti, commercianti, elfi e Babbo Natale, lavoretti con i rioni e tanta musica per il Natale dell’Alpino di Gorla Minore, che il 30 novembre torna per il decimo anno

Dieci anni fa, quando si chiedeva a qualche gorlese dove si trovasse piazza Montale, aveva qualche perplessità. Certo, non tutti: non si può generalizzare. Eppure una gran parte della popolazione del comune della Valle Olona ignoravano quella zona del paese, dove nuovi complessi edilizi stavano sorgendo.

Così per i condomini iniziati a costruire nel 2009 e ultimati in qualche anno, alle cui spalle è sorta proprio la piazza Montale. Ed è lì che, dieci Natali fa, un gruppo di cittadini decise di dar vita a quella che sarebbe diventata una vera e propria tradizione del periodo di Avvento gorlese.

Il Natale dell’Alpino di piazza Montale è sorto così, un po’ come un azzardo, un po’ come una scommessa e, guardando questi anni di bancarelle, musica e festa, gli organizzatori non possono che esserne soddisfatti. Prima fra tutti, la gorlese Patrizia Giacon, che non ama essere citata, ma resta uno dei motori di questo evento di successo.

Adesso tutto è pronto per l’edizione 2025, in programma domenica 30 novembre per tutto il giorno. Gli Alpini sono pronti con il loro vin brulè, le caldarroste, panettone e tè caldo, ma non saranno soli.

Associazioni, commercianti, hobbisti, ma anche il corpo musicale di Gorla Minore, i rioni con i loro fantasiosi lavoretti e tanti volontari appassionati di questo magico periodo dell’anno (si vocifera arriverà anche il Grinch, ndr) contribuiranno come ogni anno al successo della festa. Senza dimenticare la solidarietà, sempre presente fra lustrini, decorazioni e palle dorate.

Uno dei momenti solenni sarà alle 12.30, quando le Autorità civili e religiose riuniranno i presenti per un momento insieme, un saluto, la benedizione del Sacerdote e l’augurio che il prossimo mese di dicembre possa regalare gioia e autenticità.

Partecipato ogni anno da tante persone, il Natale dell’Alpino di Gorla richiama famiglie, gruppi di amici e curiosi anche dai paesi limitrofi.

Il 30 novembre, dalle 9 alle 18, si tornerà a far festa, dunque, in quella piazza che adesso tutti conoscono e che a ciascuno richiama ricordi belli.