Domenica di festa all’Oratorio Prealpi di Saronno: messa, pranzo comunitario e tanti giochi
Il 30 novembre una giornata speciale per grandi e piccoli con la comunità dell’oratorio di via San Francesco
Una giornata da vivere insieme, tra fede, convivialità e tanto divertimento. Domenica 30 novembre, l’Oratorio Prealpi di Saronno apre le porte a bambini, famiglie e ragazzi per una “Domenica in oratorio“, organizzata con il supporto degli animatori della Comunità Pastorale Crocifisso Risorto.
Il programma prenderà il via alle 11 con la celebrazione della Messa della terza Domenica di Avvento.
Alle 12.30, spazio alla convivialità con il pranzo comunitario: antipasto e primo piatto al costo di 6 euro, accompagnati da un dolce condiviso portato dai partecipanti. Per prenotare è possibile contattare Marcella entro domani, 27 novembre, al numero 340 9646342.
A partire dalle 15 un’attività speciale: il “Pomeriggio di giochi televisivi”, durante il quale i più piccoli (ma anche i grandi) potranno diventare protagonisti dei format televisivi più amati, grazie all’animazione degli animatori dell’oratorio, dalla Ruota della fortuna ad Affari tuoi. Un’occasione per divertirsi in compagnia, in un ambiente accogliente e familiare come quello dell’oratorio, dove ogni attività è pensata per coinvolgere e includere tutti.
