Donazione degli organi, la consapevolezza inizia a scuola. Aido “a lezione” a Besnate

Sono giorni intensi, per l’Aido, tra sensibilizzazione e raccolte fondi: un impegno concreto sul territorio che non si limita ai numeri, ma guarda alla comunità.

«Oggi siamo stati a Besnate nelle scuole medie – racconta la presidente locale Georgia Gionchetta – e da venerdì inizieremo a essere presenti in anagrafe circa due venerdì mattina al mese per incontrare i cittadini che devono rinnovare la Cie».

L’invito a Besnate è arrivato dalla locale Banca del Tempo, “sottosezione” di quella di Gallarate. La testimonianza di Giacomo Cattaneo ha aggiunto un’esperienza concreta all’iniziativa, raccontando l’importanza del dono come gesto di solidarietà, consapevolezza e speranza: il commerciante gallaratese anni fa ha donato un rene alla sorella Lucia gravemente malata e anche a seguito di questo si è impegnato a favore di Aido.

I numeri del Varesotto e l’urgenza di una partecipazione attiva

Secondo i dati più recenti della provincia di Varese, su 63.166 cittadini che nel 2024 hanno rinnovato la carta d’identità elettronica, il 65,3 % ha dichiarato il proprio consenso alla donazione di organi e tessuti, mentre il 34,7 % si è opposto. Un dato che mostra come sia in crescita il rifiuto alla donazione, spesso quasi inconsapevole.

A Besnate la situazione è appena sopra la media: il 71% delle dichiarazioni è stata per il “sì” alla donazione.

Alcuni comuni vicini — tra cui Gallarate — presentano percentuali di consensi molto più basse della media: a Gallarate, infatti, soltanto poco più del 50 % di chi ha espresso la propria volontà ha dato il proprio “sì”. Anche diversi altri Comuni del Gallaratese restano appena sotto il 60% di “sì”. Mentre tra i casi più positivi ci sono Cardano al Campo (69%), Jerago con Orago (79%), Cavaria con Premezzo (che raggiunge addirittura l’80).

A fronte di questi numeri, «speriamo di riuscire ad attivare incontri nelle scuole anche su Gallarate» dice ancora Gionchetta.

Oltre a questa attività più operativa, Aido sta lanciando anche la campagna per i panettoni e pandori natalizi: made in Cova, possono essere prenotati scrivendo a gallarate@aido.it o chiamando il 333 8638931.